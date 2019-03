Etterforskningen av Frode Berg er ferdig, og mandag 11. mars vil saken bli overlevert til påtalemyndigheten, opplyser Bergs russiske advokat, Ilja Novikov.

– I dag har forsvaret signert en protokoll som viser at vi er blitt gjort kjent med saken. Etter 15 måneder med etterforskning, er Bergs situasjon ikke endret. Han erklærer seg ikke skyldig, forteller Novikov.

Advokaten tror at saken vil bli oversendt til byretten i Moskva i slutten av mars, og at en rettssak trolig kan starte i april.

Hundrevis av spioner

For to dager siden holdt president Vladimir Putin en tale for landets sikkerhetstjeneste FSB. I talen – som ble gjengitt i avisen Rossijskaja Gazeta – sa presidenten at flere hundre spioner ble arrestert i Russland i fjor.

Putin hevdet at 465 utenlandske agenter og 129 russere ble pågrepet av FSB.

Den russiske presidenten har flere ganger snakket om hvordan Russland nå utvikler nye og farlige atomvåpenraketter, og han oppfordret FSB til å være ekstra aktsomme slik at ikke fremmede stater får tak i de militære hemmelighetene.

– Vi ser at utenlandske etterretningsorganisasjoner øker sin aktivitet mot Russland, og de bruker alle mulige midler for å få tak i politisk, økonomisk, vitenskapelig og teknologisk informasjon, sa Putin.

Hovedforhandlingene for lukkede dører

Rettssaken mot Frode Berg vil være lukket for allmennheten. Bevis og eventuelle vitner er sikkerhetsgradert «av hensyn til rikets sikkerhet».

Rettssaken vil ta to til seks uker. Dommen kommer straks saken er over, og utfallet er gitt.

Når dommen foreligger, må norske og russiske myndigheter bli enige om en eventuell avtale om utlevering.

Hva dette i detalj vil gå ut på, er det svært usikkert om vi får vite. Om det pågår forhandlinger allerede nå, vet vi heller ikke.

Fengslet siden desember 2017

Frode Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og siktet for spionasje mot Russland. Han har siden den gang sittet i et fengsel forbeholdt personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet.

Da Berg ble pågrepet, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter. Dette var penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten. 63-åringen nekter straffskyld.

I romjulen opplyste Novikov at russiske sikkerhetsmyndigheter var i ferd med å ferdigstille etterforskningen og at rettssaken trolig ville starte i februar. I slutten av januar opplyste imidlertid politiet at de først da var klare til å sende over saken til riksadvokaten. Denne oversendelsen har åpenbart dratt ut i tid.

30. januar ble Frode Berg fengslet frem til 5. april.

