Danmark velger 5G uten Huawei – Tyskland holder døren åpen

Tyskland åpnet sin 5G-auksjon tirsdag. Den er ventet å pågå i flere uker og skaffe til veie 3–5 milliarder euro (29-48 milliarder kroner).

De nåværende mobilnett-operatørene Deutsche Telekom, Vodafone og Telefonica, samt nykommeren Drillisch, deltar.

I sikkerhetskravene som stilles til selskaper som deltar i auksjonen, heter det at tilbyderne må være «pålitelige». Huawei er ikke nevnt.

Målet er at minst 98 prosent av landets innbyggere har tilgang til raskt mobilnett innen utgangen av 2022.

I nabolandet Danmark stenges Huawei ute. Teleselskapet TDC har valgt å rulle ut sitt 5G-nettverk i samarbeid med svenske Ericsson, opplyste TDC tirsdag.

Det lå lenge i kortene at Huawei skulle få en rolle i det danske 5G-nettverket, etter at Ericsson i 2013 ble skrotet av TDC til fordel for en seksårig kontrakt med Huawei.

Eksisterende Huawei-utstyr, som er del av dagens danske mobilnettverk, blir faset ut etter hvert som det nye 5G-nettet bygges ut.

Huawei er i flere land mistenkt for å bringe videre opplysninger til den kinesiske stat.