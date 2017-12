Uber-nederlag i EU-domstolen

Den tjenesten Uber tilbyr, ikke kan klassifiseres som en digital tjeneste, konkluderer EU-domstolen i en avgjørelse onsdag morgen.

Uber er mer enn en app, fastslår domstolen. Appen kan ikke ses isolert, men må forstås som en integrert del av et helhetlig system der hovedpoenget er å tilby transporttjenester.

Konsekvensen er at Uber ikke kan påberope seg de frihetene som gjelder for digitale tjenester i EU.

Tvert imot står medlemslandene fritt til å regulere Uber på akkurat samme måte som andre transportselskaper. Det er opp til medlemslandene selv å avgjøre nøyaktig hvordan slike transportselskaper skal reguleres.

– Stort tilbakeskritt

The New York Times omtaler avgjørelsen fra EU-domstolen som «et stort tilbakeskritt» for Uber.

Selv uttalte Uber på forhånd at domstolens beslutning ikke ville få så stor betydning for selskapets virksomhet i Europa.

Det var en forening for taxisjåfører i Barcelona som bragte saken inn for EU-domstolen med utgangspunkt i tjenesten UberPOP. Ifølge Financial Times finnes denne tjenesten, som ikke stiller krav til at sjåførene har lisens til å drive persontransport, nå kun i Romania, Polen, Tsjekkia og Slovakia.

I land som Frankrike, Tyskland, Spania, Belgia, Storbritannia og Nederland har selskapet satset på tjenester som UberX og UberBlack, viser en oversikt fra Politico.

– Denne beslutningen vil ikke få betydning i de fleste EU-land der vi allerede opererer i henhold til transportlovene, uttaler en talsperson for Uber.