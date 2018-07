Italias nye regjering fører en knallhard asyl- og innvandringspolitikk og nekter båter fra frivillige organisasjoner som berger mennesker i havsnød i Middelhavet, å legge til kai i Italia.

I tillegg ønsker regjeringen å utvise opptil en halv million innvandrere uten lovlig opphold.

– Jeg er svært enig i det du gjør når det kommer til migrasjon, ulovlig immigrasjon og også lovlig immigrasjon, sa Trump, som mener europeiske land bør følge Italias eksempel.

Fantastisk jobb

Trump hyllet Conte for å gjøre «en fantastisk jobb» og påpekte at de begge var outsidere da de gikk inn i politikken.

Den italienske statsministeren kvitterte med å beskrive USA og Italia «nærmest som tvillingland».

– Vi har så mye til felles, sa Conte.

Mussolini-sitat

Den italienske statsministeren leder en regjering bestående av den populistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) og den innvandringsfiendtlige og sterkt høyreorienterte Ligaen.

Italienske medier tror besøket hos Trump vil styrke Contes stilling i hjemlandet, der han har havnet noe i skyggen av Ligaens leder Matteo Salvini.

Også søndag kapret Salvini overskrifter da han markerte Benito Mussolinis fødselsdag ved å legge ut fascistdiktatorens velkjente sitat «mange fiender, mye ære» på Facebook.

Handelsunderskudd

Foruten sammenfallende syn på asyl- og innvandringspolitikk er Conte skjønt enig med Trump om behovet for å bedre forholdet til Russland.

– Jeg tror det ville vært bra for Russland, jeg tror det ville vært bra for USA og jeg tror det ville vært bra for alle G7-landene, sa Trump mandag, noe Conte sluttet seg til.

De to diskuterte også handel, og Trump konstaterte at USA har et handelsunderskudd med Italia.

– Men det kommer vi til å rette opp ganske raskt, hevdet Trump.

Villig til å møte iranske ledere

Under pressekonferansen med Conte fikk Trump spørsmål om sitt forhold til Iran. Han overrasket med å svare at han er villig til å møte iranske ledere – uten å stille noen betingelser i forkant.

– Hvis de ønsker å møtes, så møter jeg dem. Når de måtte ønske, sa Trump.

Han tviler likevel på om de iranske lederne er klare for slike samtaler.

Tidligere i år besluttet Trump å trekke USA fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram. Dermed vil strenge amerikanske sanksjoner mot Iran bli gjeninnført.