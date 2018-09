«Pengene strømmer til vår elskede DOLLAR i et sjeldent stort omfang», tvitret president Donald Trump fornøyd 16. august.

I Moskva kjøper Putins sentralbank alt de kan av gull – og kvitter seg med mest mulig dollar.

Det samme skjer i Ankara, Teheran, Manila og en rekke andre hovedsteder i verden, som er på kollisjonskurs med Trump. En sterk dollar har ført til at russiske rubler, iranske rial og tyrkiske rubler faller kraftig.

Spørsmålet er om gulljakten til Putin i Russland, Erdogan i Tyrkia og Hassan Rouhani i Iran koster mer enn den smaker.

SPUTNIK / REUTERS

Putin på gulljakt

Moskva handlet så mye gull i juli at Russland nå har en større gullbeholdning enn Kina. Putin sitter nå på verdens femte største gullreserve med over 2170 tonn gull.

Selv om Russland bare utgjør to prosent av verdensøkonomien, har landet 17 prosent av de globale gullreservene.

Det meste ligger i hvelvet på 17.000 kvadratmeter i Bank Rossija i Moskva sentrum.

Russernes og kinesernes gullreserver har økt fra 400 tonn til nesten 4000 tonn de siste ti årene, ifølge tall fra World Gold Council.

Det er flere årsaker til at Moskva - og Beijing - oppfatter dollaren som en grunnleggende trussel mot deres egne interesser.

SERGEI KARPUKHIN / SCANPIX

Hvorfor kjøper Putin gull?

Grunnen til at Putin kjøper gull og kvitter seg dollar, er Trumps økonomiske politikk og nye amerikanske sanksjoner. Dette har ført til at rubelen har falt betydelig i verdi.

Tanken i Kreml er at mer gull gjør Russland mindre sårbar for Trump og USA. .

– Det betyr at Vladimir Putin ikke tror at forholdet til Vesten vil bli normalt igjen med det første. Dollaren brukes som et våpen mot Russland, mener tyske Die Welt.

«Et veldig smart trekk» å kvitte seg med dollar og kjøpe gull, konkluderer Jim Rickards i Strategic Intelligence i Bloomberg. Han tror Kreml at dette vil redusere effekten av nye sanksjoner mot Russland.

– De gjør det samme alle gjør når man blir slått med en kjepp. De prøver å rømme, mener professor ved Johns Hopkins University Steve Hanke i Forbes.

Kritikerne mener Putin i stedet for å kjøpe gull, heller burde løse de grunnleggende problemene i Russland med korrupsjon, byråkrati, lite innovasjon, oligarker og en enorm ineffektiv offentlig sektor.

STAFF / REUTERS

Utpeker dollaren som fiende nr. 1.

Hvert tiende land på jorden – med en samlet befolkning på over 2 milliarder mennesker – blir berørt av Trumps handelskrig eller av ulike amerikanske sanksjoner, ifølge CNBC.

På denne listen står land som Kina, Russland, Tyrkia, Iran, Cuba, Myanmark, Venezuela, Sudan, Zimbabwe og Nord-Korea.

Også India risikerer å havne på sanksjonslisten hvis landet gjør alvor av å kjøpe russiske S-400 missiler.

I tillegg kommer en rekke andre land som er sterkt berørt av høyere straffetoll.

REUTERS

Slik prøver de å utfordre dollaren

Gulljakten er bare en av mange måter som Kina og Russland benytter for å utfordre dollarens hegemoni.

Russiske selskaper som Norilsk Nickel og Alrosa samarbeider med Kina og India om å droppe dollar til fordel for yuan eller rubel.

Kina har også brukt yuan i forbindelse med en rekke store lån til afrikanske land.

Både kineserne og russerne har dessuten hatt store forhåpninger til bitcoin.

Alex Brandon / AFP

Hvem vil vinne?

Dollaren står så langt som vinneren etter de første månedene.

Kinesisk yuan har falt med 6 prosent, mens russere fikk ødelagt ferieplanene som følge av at rubelen stuper mot dollar og euro.

Oppkjøpene av gullreserver har dessuten kostet Russland dyrt så langt.

Russland tapte 20 milliarder kroner på at gullprisens falt i år, ifølge tall fra IMF.

REUTERS

Historisk sett ligger gullet om lag 30 prosent høyere enn for ti år siden etter store svingninger.

Hadde Norge investert like mye av oljepengene i gull som Russland de siste 10–15 årene, ville verditapet vært på flere hundre milliarder kroner.

Norges Bank solgte de siste norske gullreservene på 33,5 tonn i 2004.

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Vekker bekymring i Washington

– Et av fire mennesker på denne planeten lever i land hvor myndighetene vil sette en stopper for hegemoniet til dollaren, skriver direktør for Institutt for Analyse av global sikkerhet Gal Luft i CNBC.

Han advarer mot euforien i amerikanske økonomi.

– En anti-dollar bølge kan komme hardere og tidligere enn de fleste økonomer tror. Å forhindre at dette skjer, bør være øverste nasjonale prioritet for Washington.