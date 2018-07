Panikkslagne mennesker rømte mandag for livet da voldsomme skogbranner rammet bebodde områder både øst og vest for Athen.

I den populære feriebyen Mati, rett nord for havnebyen Rafina øst for den greske hovedstaden, rakk ikke flere titalls mennesker å komme seg unna flammene i tide.

Hele familier, med både barn og voksne, ble fanget av vegger med flammer og røyk i det de forsøkte å rømme mot havet.

Bilder fra området viste nedbrente skogområder tett opp mot brannskadede hus og et stort antall utbrente biler.

Costas Baltas / Reuters/ NTB scanpix

30 meter fra sjøen ble 26 mennesker innhentet av flammene

I Mati fant redningsmannskapene 26 ofre liggende tett ved siden av hverandre på en slette som ligger bare 30 meter fra sjøen.

– De forsøkte å finne en fluktrute, men dessverre klarte ikke disse folkene og barna deres å komme seg vekk i tide. Instinktivt, i det de så at slutten nærmet seg, så har de omfavnet hverandre, sa Nikos Economopoulos, sjefen for Hellas’ Røde Kors til Skai TV tirsdag morgen.

Mati beskrives som et populært ferieområde for grekere, spesielt for pensjonister og barn som reiser på feriekolonier.

– Alt skjedde på sekunder

Nyhetsbyrået AP møtte Andreaas Passios, som bor i området.

– Alt skjedde på sekunder. Jeg grep et håndkle, dynket det i vann, tok tak i kona mi og så løp vi mot havet. Det var ufattelig. Gassbeholdere eksploderte, og brennende kongler fløy overalt, forteller Passios.

Da redningsmannskapene tirsdag gikk gjennom de brannherjede områdene i Mati og Rafina, steg dødstallene.

– Antallet døde stiger. Det har allerede nådd over 60, sa ordføreren i Rafina, Evangelos Bournous, til Skai TV midt på dagen tirsdag.

Senere på dagen opplyste greske brannmannskaper at dødstallet var steget til 74.

Thanassis Stavrakis / AP / NTB scanpix

Døde funnet i biler og i sjøen

En fotograf fra Reuters så minst fire døde mennesker langs en smal vei som var fullstendig sperret av utbrente biler. Kystvakten og andre båter har reddet cirka 700 mennesker som kom seg ned til kysten. 19 overlevende og fire lik ble hentet opp fra sjøen, opplyser den greske kystvakten ifølge Reuters.

En av de overlevende fra området nær Rafina var Aleka Papariga, en tidligere leder for det greske kommunistpartiet.

– Politiet forsøkte å vise oss veien bort fra flammene, men vi klarte ikke å slippe unna, sa hun ifølge AP.

– Vi ble sittende fast i en bilkø mens flammene steg opp over oss. Så klarte vi å finne en liten åpning og klarte å komme oss vekk.

Alkis Konstantinidis / Reuters / NTB scanpix

Sterk vind bidro til rask utvikling av brannene

Brannene brøt ut mandag og sterk vind bidro til at de spredte seg voldsomt i løpet av få timer.

– Vinden snudde og kom mot oss med en slik styrke at den raserte kystområdene i løpet av minutter, sier Rafina-ordfører Bournous til Reuters.

Som vanlig er det meget varmt i Hellas. En uvanlig tørr vinter har dessuten bidratt til et det er meget tørt mange steder. Det regnet i hovedstaden mandag, men regnbygene traff ikke områdene som ble herjet av brann. Det er imidlertid meldt kraftig regnvær i det sørlige Hellas onsdag.

Statsministeren reiste hjem fra utenlandsreise

Myndighetene i landet erklærte unntakstilstand i østlige og vestlige områder av Stor-Athen. Sent mandag returnerte statsminister Alexis Tsipras fra et besøk i Bosnia for å kunne overvåke situasjonen.

– Vi kjemper mot noe helt ute av proporsjoner, sa statsministeren.

Han og flere andre greske tjenestemenn påpekte at flere branner oppsto samtidig. Det er imidlertid ikke kjent hva som gjorde at brannene startet.

Tsipras erklærte tirsdag tre dager nasjonal sørgetid. Flere EU-land har tilbudt seg å hjelpe Hellas. Det har også nabolandet Tyrkia gjort.