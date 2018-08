Diktatoren fikk kniven på strupen. Nå bøyer han av.

Aserbajdsjans viktigste opposisjonspolitiker Ilgar Mammadov (48) ble mandag sluppet ut fra fengsel etter å ha sonet mer enn fem år av en dom på syv års fengsel. En ankedomstol vedtok at han skulle løslates, men han er ikke frikjent. De siste to årene av dommen ble gjort om til betinget fengsel, og i denne prøvetiden kan han ikke forlate landet.

– Dette er en seier, men ikke en full seier. Vi ba om full frifinnelse, sier Mammadov selv.

48-åringen er en av lederne i Det republikanske alternative partiet, og han ga unge aktivister og menneskerettighetsaktivister æren for at han ble sluppet fri.

– Uten disse menneskenes solidaritet, innsats og støtte ville ikke dette ha vært mulig, mente Mammadov, ifølge Radio Svoboda.

Aziz Karimov, AP/NTB scanpix

Merkel på besøk

Tysklands forbundskansler Angela Merkel skal besøke Aserbajdsjan torsdag neste uke, og flere kommentatorer mente at det regimet vil komme kritikk i forkjøpet ved å slippe fri Mammadov.

Hverken påtalemyndigheten eller domstolene har klart å bevise at Mammadov har gjort noe kriminelt, og to dommer fra Menneskerettighetsdomstolen beviser det, fremholder den aserbajdsjanske advokaten og menneskerettighetsaktivisten Rasul Jafarov.

Fakta: Aserbajdsjan Aserbajdsjan har vært styrt av Alijev-dynastiet siden 1993. I 2003 arvet dagens president Ilham Alijev makten fra sin far Hejdar Alijev. Frem til nylig var Aserbajdsjan én av Norges viktigste oljepartnere, og Statoil var tidligere landets nest største investor. På Economist Intelligence Units demokratiindeks er den tidligere Sovjetrepublikken rangert som nummer 148 av 167 land, langt under Russland, Zimbabwe og Kina. Ifølge Amnesty bruker regimet tortur i utstrakt grad. Opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.

– Derfor er det nødvendig å klage på domstolens avgjørelse og kreve full frifinnelse. Først når det skjer, kan vi erklære full seier for Mammadov, sier Jafarov til Aftenposten.

SERGEI KARPUKHIN, AP/NTB scanpix

Politisk motivert

For fem år siden skulle opposisjonspolitikeren stille til valg mot Aserbajdsjans sittende president. Noen måneder før valget ble han arrestert, og i 2014 ble han dømt til fengsel i syv år.

Samme år slo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast at straffesaken mot Mammadov var politisk motivert, og at den virkelige årsaken var å få ham til å tie stille og straffe ham for å ha kritisert myndighetene.

Som medlem av Europarådet er Aserbajdsjan til å følge opp dommer fra Menneskerettighetsdomstolen, men frem til nå har landet nektet å gjøre det.

Etter anbefaling fra generalsekretær Thorbjørn Jagland stemte et stort flertall av medlemslandene i desember i fjor å vise saken tilbake til domstolen, noe som kunne ende med at det kaukasiske landet ble kastet ut av Europarådet. Det er første gang i organisasjonens historie at det skjer.

Fortsatt skal det være over 100 politiske fanger i aserbajdsjanske fengsler.

