Brennende trær var i ferd med å endre valgkampen. Så kom brennende biler.

Svartkledte og maskerte personer satte fyr på biler og dekk på en rekke steder i flere svenske byer natt til tirsdag. Opp mot 100 biler ble påsatt og ødelagt, ifølge politiet. Men ingen personer skal ha kommet til skade.

Et øyenvitne som Aftenposten har snakket med, forteller hvordan åtte svartkledte menn sprang ned fra skogkanten i Frölunda i Göteborg. En begynte å knuse ruter, en annen helte på tennvæske, og deretter satte en tredje fyr på bilene, ifølge vitnet.

– De gikk systematisk i gang og tok en etter en av bilene, forteller hun.

– Jeg var skremt og fikk panikk. Vi visste ikke om de bare tente på biler eller om de også skulle skyte opp mot vinduene, forteller hun og sier at hjemstedet vanligvis er rolig.

– Det er derfor folk er så sjokkert, sier hun.

Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svartkledte menn gikk fra bil til bil og tente på. Stefan Löfven med sterke ord til gjerningspersonene.

Rett før valget

Det som skiller hendelsen fra tidligere ildspåsettelser og bråk, er at de skjedde flere steder nesten samtidig. Statsminister Stefan Löfven brukte sterke ord da han skulle kommentere saken på radio og sa «hva faen holder dere på med» om ildspåsetterne, og sa brannene var så koordinerte at det hadde militært preg. Han gjorde det klart at samfunnet skal mobilisere for å bekjempe dette.

Saken preger nyhetsbildet i Sverige. Det skjer under fire uker før det er valg. Spørsmålet nå er om dette kan få betydning i valgkampen. Det skjer etter en sommer der en annen sak har preget overskriftene i Sverige.

En fersk meningsmåling fra Kantar SIFO, gjort for Svenska Dagbladet før helgen, viste at andelen som mener miljø og klima er det viktigste spørsmålet, doblet seg fra juni til august (fra 12 til 23 prosent), selv om folk fortsatt mener helse, utdanning og innvandring fortsatt topper listen. Det skjedde samtidig som Sverige var rammet av tørke og voldsomme skogbranner. Ifølge valganalytiker Toivo Sjörén kan det også forklare hvorfor Miljöpartiet har fått økt oppslutning.

Kriminalitet, lov og orden har ligget som tredje eller fjerde viktigste tema gjennom valgkampen, men spørsmålet er om hendelsene denne uken vil gjøre at det spørsmålet får enda større betydning når velgerne skal gå til urnene.

– Sosialdemokratene vil heller snakke om sosiale spørsmål enn om lov og orden og innvandring. Det er nok Moderaterna og Sverigedemokraterna som tjener mest på å snakke om lov og orden, spesielt siden bilbrannene skjedde i innvandringstette områder, sier Sjören.

Joachim Nywall/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Kan ødelegge planene

Svenska Dagbladets kommentator Göran Eriksson skriver at bilbrannene kan spolere statsminister Stefan Lövfens valgplaner dersom urolighetene fortsetter, blant annet fordi han heller ønsker å bruke de siste ukene av valgkampen til å snakke om partiets kjernesaker.

«Brennende biler kan få effekt akkurat som brennende skoger», skriver Eriksson. Også valgforsker Jenny Madestam ved Södertörns høgskole sier til Expressen at bilbrannene kan forandre debatten.

Professor og valgforsker Henrik Ekengren Oscarsson ved Göteborgs universitet advarer mot å konkludere. Han sier det er for tidlig å si om bilbrannene vil få politisk betydning fordi vi ikke vet hva som har skjedd.

Åkesson åpner for utenlandsk politi

Men han bekrefter at det foregår en kamp om dagsordenen i ukene før valget blant kommentatorer og politikere, og at partier på høyresiden ofte tjener mer på at lov og orden blir tema enn partier på venstresiden.

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson åpnet mandag for å sette inn både militæret og politi fra andre EU-landene for å bekjempe problemene.

– Det er klart at det er følsomt å få politihjelp fra andre land, men klarer vi ikke å løse dette selv, må vi forsøke å finne alle mulige, tenkelige løsninger for å få slutt på denne utviklingen, sa Åkesson, ifølge Aftonbladet.

Ifølge Oscarsson ved Göteborgs universitet viser valgundersøkelsene fra forrige valg at 57 prosent bestemmer seg for hva de vil stemme i løpet av valgkampen, og at dagsordenen de siste ukene derfor har betydning. Mange har dørene åpne for to-tre partier, men faller tilbake på sin plan A.

– Alle venter på en faktor x som skal kullkaste hele valgkampagendaen, skandalen som skal velte det hele. Det er sesong for det akkurat nå. Man kan ikke vite om dette er faktor x. Det kan skje ting om to-tre dager som er større enn dette. Og saker glemmes nesten så snart de oppstår, sier Oscarsson til Aftenposten.

Minst to pågrepet

Meningsmålingene tyder på at Socialdemokraterna kommer til å gjøre et historisk svakt valg, mens det innvandringskritiske Sverigedemokraterna får rekordstor oppslutning. Det store spørsmålet er imidlertid hvem som kan danne regjering hvis ingen av de tradisjonelle blokkene klarer å få flertall.

To personer, som er mellom 16 og 21 år, var i tirsdag ettermiddag pågrepet, mistenkt for forsøk på mordbrann og opptøyer. Politiet regner med å pågripe flere. Bilbrannene skjedde flere steder i Göteborg, samt i Trollhättan og noen andre sørsvenske byer.

Ifølge Dagens Nyheter har politiet mistanke om at bilbrannene er en reaksjon fra kriminelle gjenger etter politiaksjoner i sommer. Politiet tror at brannene kan være koordinert via sosiale medier.

Det er ikke uvanlig at det skjer bilbranner rett før skolestart, når ferien er slutt, ifølge politiet.

– Nå skal man ta kontroll over «sitt territorium» igjen. Man skal vise hvem som bestemmer. Det som er uvanlig denne gangen, er at det var så mange biler som ble skadet, og at det var hastig forløp flere steder, sier fungerende politisjef Robert Karlsson i region Vest til Dagens Nyheter.

