– Mange mennesker ligger i skjul. Det er mer skremmende enn under Mugabe, sier Nkululeko Sibanda, en av topplederne opposisjonspartiet Bevegelsen for demokratisk endring.

Over 20 tilhengere av opposisjonen er allerede pågrepet og skulle lørdag framstilles i retten, anklaget for å ha oppildnet til vold og motstand i dagene etter det omstridte valget denne uka.

Det foreligger ingen uavhengig bekreftelse på at opposisjonelle jaktes på, og president Emmerson Mnangagwa har selv sagt at han ønsker å samarbeide med opposisjonen for å bygge opp igjen landet etter mange års vanstyre under Robert Mugabe.

Minst seks mennesker ble drept da soldater onsdag åpnet ild mot tilhengere av opposisjonskandidaten Nelson Chamisa, som beskyldte myndighetene for valgfusk.

Skytingen utløste en bølge av protester fra utlandet, og Mnangagwa har beskyldt opposisjonen for å stå bak.

Sibanda sier han er redd for at myndighetene skal bruke sammenstøtene som påskudd til å pågripe tilhengere av opposisjonen, men fredag sa Mnangagwa at han vil opprette en uavhengig kommisjon til å undersøke skytingen.

Avviser valgseier

Chamisa avviste fredag valgseieren til Mnangagwa og beskyldte myndighetene for å ha manipulert opptellingen. Ifølge valgkommisjonen fikk Mnangagwa 50,8 prosent av stemmene, mot 44,3 for Chamisa.

Chamisa sier at opposisjonens egen opptelling viste at han vant. De vil derfor bestride resultatet i retten, men Chamisa oppfordrer samtidig alle tilhengerne til å avstå fra vold.

Samtidig har Mnangagwas regjeringen blitt kritisert av amerikanske myndiggeter for «uproporsjonal» bruk av vold.

– Dessverre har Zimbabwes suksess med å gjennomføre et fredelig valg åpent for internasjonale observatører blitt overskygget av vold og sikkerhetsstyrkenes uproporsjonale bruk av dødelig makt mot demonstranter, sier Heather Nauert i USAs utenriksdepartement.

Valget har ført til voldsomme opptøyer i Zimbabwes hovedstad Harare. Chamisa og hans parti MDC mener de kan bevise valgjuks og hevder en forfalskning av valgresultatet var årsaken til at det tok lang tid for valgkommisjonen å offentliggjøre tallene.