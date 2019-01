Trump: - Kommer sannsynligvis, nesten definitivt til å erklære en nasjonal unntakstilstand

– Dere skal vite at dere har en venn i meg!

President Donald Trump landet torsdag kveld i grensebyen McAllen i Texas for å snakke med lokale grensemyndigheter og for å rette søkelyset mot det han mener er et behov for å bygge en grensemur.

– Jeg gjør dette fordi det er det riktige å gjøre, fortalte i åpningstalen til lokale ledere.

På et bord i møterommet hadde vertskapet plassert våpen, narkotika og pengesedler som er blitt beslaglagt på grensen.

Trump landet i McAllen i Texas, en by med rundt 140.000 innbyggere, rundt klokken 20:00 norsk tid torsdag kveld.

Målet med turen, som også inkluderer en ekskursjon til grenseelven Rio Grande, er ment som en måte for Trump å rette amerikanernes oppmerksomhet mot behovet for økt sikkerhet langs grensen til Mexico.

Bruker stadig nye metoder for å selge

Turen til Texas er det hittil siste kapittelet i den pågående krangelen om hvordan USA skal sikre grensen mot Mexico for å forhindre ulovlig innvandring og narkotikasmugling.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

De siste 20 dagene har deler av det amerikanske statsapparatet vært stengt fordi Trump og demokratene krangler om å bruke 5,7 milliarder dollar på en grensemur.

Trump krever å få disse pengene for å godta et budsjettforslag fra Kongressen, og demokratene nekter å gi ham det. Dermed er situasjonen fastlåst.

Nå truer Trump med å erklære en såkalt «nasjonal unntakstilstand» i et forsøk på å omgå Kongressen for å få påbegynt arbeidet med muren.

Presidenten har hintet om dette også tidligere i uken, men han har ikke vært så tydelig som han var da han møtte pressen under ekskursjonen til Texas torsdag kveld.

– Jeg har rett til å erklære en nasjonal unntakstilstand, sa han, og gjorde det tydelig at dette var et reelt alternativ dersom Kongressen ikke gikk med på et budsjett som inkluderer penger til muren.

– Dersom dette ikke ordner seg... kommer jeg sannsynligvis til å gjøre det. Jeg vil nesten si definitivt, la han til.

Holdt sin første TV-tale fra Det ovale kontor

Den siste uken har Trump gått til stadig nye skritt for å selge inn argumentet om at en grensemur mot Mexico er helt nødvendig.

Onsdag kalte han inn til et toppmøte i Det hvite hus med ledere for begge de to store partiene.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Møtet endte opp med at en frustrert Trump stormet ut av rommet etter at demokratene gjorde det klart at de fortsatt ikke ønsker å gå med på en budsjettavtale som inneholder penger til en grensemur.

Tirsdag holdt Trump sin første TV-sendte tale fra Det ovale kontor, der han la frem sine viktigste argumenter om behovet for grensesikkerhet – og en mur – til det amerikanske folk.

WATCH: Fox News’s Shep Smith immediately fact-checks Trump's Oval Office address https://t.co/v9nvFCJTqn pic.twitter.com/YUyg4WOKGG — The Hill (@thehill) January 10, 2019

Kan sette soldater til å bygge muren

Å erklære en nasjonal unntakstilstand er trolig det siste mektige våpenet Trump har igjen i arsenalet sitt. Dersom han gjør dette, vil det umiddelbart gi ham utvidede fullmakter til å omgå Kongressen. Blant annet kan han sette soldater til å begynne arbeidet med å bygge en grensemur.

Han kan derimot vente seg kraftig motstand fra første stund i form av søksmål fra borgerrettighetsgrupper og organisasjoner som motstiller seg presidentens ønske om å bruke skattepengene på en grensemur.

Mange forventet at Trump skulle erklære en nasjonal krise i TV-talen på tirsdag, noe han ikke gjorde.