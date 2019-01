Mandag fikk Sverige ny regjering. Stefan Löfven fortsetter som statsminister takket være det han kaller et «historisk samarbeid».

Samarbeidet er historisk fordi sosialdemokratenes nye regjering får fødselshjelp fra to borgerlige partier, Centerpartiet og Liberalerna.

Fakta: Ny svensk regjering Mandag 21. januar presenterte Stefan Löfven sin nye regjering. Den består av statsråder fra Socialdemokraterna og fra Miljöpartiet. Også den forrige regjeringen besto av disse to partiene. Det nye med dagens regjering er at de to regjeringspartiene har inngått et forpliktende samarbeid med to borgerlige partier, Centerpartiet og Liberalerna. Slik ønsker partiene å hindre at Sverigedemokraterna får innflytelse over politikken.

Dette har satt sinnene i kok på nettet. Verst har det gått ut over lederen for Centerpartiet, Annie Lööf (35). Den profilerte partilederen har selv gått ut og bedt om at folk oppfører seg i sosiale medier.

– Kjemp, Twitter. Et balansert toneleie og litt flere voksne i rommet er velkomment, skriver hun på Twitter, illustrert med hvordan hun blir fremstilt: enten som en ny Stalin eller som en ultrablå liberalist som vil gi et kaldere samfunn.

Kämpa, Twitter. 💪🏻Balanserat tonläge och lite fler vuxna i rummet välkomnas.



Sverige får en regering på plats, varken V eller SD får inflytande över den politiska inriktningen, en liberal reformagenda ska genomföras.



Bilderna från yttersta vänstern och yttersta högern. 👇🏻 pic.twitter.com/AkTos1f4J3 — Annie Lööf (@annieloof) January 16, 2019

Jessica Gow/TT/NTB scanpix

Lars Nord, professor i politisk kommunikasjon ved Mittuniversitetet i Sundsvall, tror netthatet mot Lööf i første omgang skyldes at hun har provosert «høyresympatisører» ved å gjøre en rødgrønn regjering mulig.

– Det ses som et stort svik av mange borgerlige velgere og styrker det ekstreme høyres kritikk av henne, sier Nord.

En av Kristdemokraternas politikere, Sara Skyttedal, skrev følgende på Twitter etter at det ble klart at Centerpartiet skulle støtte en rødgrønn regjering: «Fuskere. Bedragere. Quislinger. Vi glemmer aldri.» Ordene var illustrert med et bilde av Annie Lööf.

Dette har Skyttedal fått sterk kritikk for. Samtidig har mange fulgt i hennes fotspor og kalt Lööf for en judas.

Verre for kvinner

Jan Björklund, lederen for Liberalerna (tilsvarende norske Venstre), har ikke fått like hard medfart som Lööf selv om også han har inngått avtale med sosialdemokratene.

– Jeg tror også dette handler om hennes liberale politikk og at hun er en relativt ung kvinne. Med januaravtalen (samarbeidsavtalen) blir svensk flyktningpolitikk litt mer liberal, hvilket hisser opp en del på høyresiden, skriver Nord i en e-post til Aftenposten.

– Kvinner kritiseres dessverre ofte hardere i sosiale medier enn menn. Det gjaldt både Moderaternas Anna Kinberg Batra og Socialdemokraternas Mona Sahlin, mener Nord.

Batra var tidligere leder i Moderaterna. Mona Sahlin var leder for Socialdemokraterna fra 2007 til 2011. Også i fjor vår, da Centerpartiet bidro til at 9000 enslige mindreårige asylsøkere kunne få bli, ble Lööf utsatt for et voldsomt hat på nettet.

Många av högerns opinionsbildare och företrädare i sociala medier går inte längre att skilja från sverigedemokrater. Tonen, föraktet för svaghet, hånet mot vänstern, feminister och på slutet även angreppen på Centerns Annie Lööf har spårat ur fullständigt. https://t.co/CKLsH0iz9y — Anders Lindberg (@anderslindberg) January 18, 2019

Statsminister Stefan Löfven har kommet Lööf til unnsetning:

– Det er sørgelig. Det finnes åpenbart en redsel for sterke kvinner, sier han til Aftonbladet.

Sammenlignet med Palmehat

Men også han er blitt utsatt for hets på nettet. En politiker fra Sverigedemokraterna måtte gå av i helgen etter å skrevet følgende på Facebook: «Christer Pettersson, hvor er du når Sverige trenger deg?»

Christer Pettersson ble først dømt, men senere frikjent for drapet på Sveriges tidligere statsminister Olof Palme. Også Palme ble utsatt for mye hets, selv om det var før internett.

Tom Kolstad

Universitetslektor Agneta Blom, som selv er sosialdemokratisk politiker, er ekspert på hat mot folkevalgte. Hun sier til Svenska Dagbladet det er vanskelig sammenligne sinnet mot Lööf med Palme-hatet, men ser likevel noen paralleller.

– Jeg kan forstå at man blir minnet om Palme-tiden. Dette veldig åpne rå hatet som man kan se, det var jo også en type hat som Palme ble utsatt for. Man laget for eksempel dartskiver med hans ansikt, sier hun til Svenska Dagbladet.

Professor Lars Nord tror ikke hatet mot Lööf har samme omfang som mot Palme.

– Men likheten med Palme er at hans borgerlige bakgrunn og hennes borgerlige politikk gjør begge til «svikere» i høyrekritikernes øyne.