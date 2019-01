Konsul Slawomir Kowalski ved den polske ambassaden i Norge har flere ganger blitt omtalt av norske medier i forbindelse med saker knyttet til barnevernet i Norge, ifølge NTB. Blant annet skrev den kristne ukeavisen Norge Idag en sak i juli i fjor om at Kowalski skal ha blitt avvist av barnevernet da han skulle på hjemmebesøk til en polsk familie.

Han skal blant annet ha bidratt aktivt for å bistå polske familier som har vært i konflikt med barnevernet.

Utenriksdepartementet (UD) bekreftet mandag at den polske diplomaten er erklært uønsket i Norge etter at han har opptrådt uriktig mot norske offentlige tjenestemenn.

– Har forsvart polske familiers interesser

Tirsdag tvitret den polske viseutenriksministeren Szymon Szynkowski vel Sęk at de vurderer Kowalskis aktiviteter der han forsvarer interessene til polske familier i Norge, som utvetydig positive.

«Forespørselen om å kalle ham hjem er det ikke grunnlag for,» skriver han på Twitter. «Vår reaksjon vil være rolig, men adekvat når det gjelder å ta hensyn til disse omstendighetene.»

Jednoznacznie pozytywnie oceniamy działalność konsula Kowalskiego na rzecz obrony interesów polskich rodzin. Wezwanie do jego odwołania nie ma uzasadnienia. Reakcja na takie wezwanie będzie spokojna ale też adekwatna i uwzględniająca powyższe okoliczności. https://t.co/ViYKLPRK1F — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) January 21, 2019

Norsk barnevern har et dårlig rykte i Polen og flere andre land i Øst-Europa. For et par år siden var det demonstrasjoner i flere land mot barnevernet.

Ifølge UD er bakgrunnen for at han er uønsket, hans opptreden i flere konsulære saker – en opptreden som ikke er forenlig med rollen som diplomat. Beskjeden der konsulen ble bedt om å forlate Norge, ble gitt i et møte med den polske ambassadøren og norsk UD.

UD understreket overfor NTB mandag at Norges ellers gode forhold til Polen ikke påvirkes av denne saken.

Dan P. Neegaard

Psykologisk sakkyndig: – Han burde hatt medalje

Psykologspesialist Einar Salvesen har vært sakkyndig i to av sakene der norske familier har kommet på kant med barnevernet og flyktet til Polen.

Salvesen er også talsperson i KIB Norge, Kompetansenettverk for kvalitet i barnevernet, som er kritisk til flere sider ved måten det norske barnevernet fungerer på.

– Jeg har hatt kontakt med den polske ambassaden i disse sakene og møtt Kowalski flere ganger. Jeg har imidlertid ikke grunnlag for å uttale meg om hvorvidt han har vært involvert i disse to sakene det her dreier seg om, sier Salvesen til Aftenposten.

– Jeg mener han burde hatt medalje istedenfor å bli erklært uønsket i Norge. Han har støttet foreldre der barnevernet var i ferd med å gjøre grove feil og frata foreldrene omsorgen for barna på sviktende grunnlag, sier Salvesen.

– I begge sakene flyktet de norske familiene til Polen. I begge sakene har det vist seg i etterkant at barnevernet feilvurderte foreldrenes omsorgsevne, sier han.

Fagetaten vil ikke svare på spørsmål

Den ene av barnevernssakene Salvesen refererer til, er saken om norske Silje Garmo. Hun har fått opphold i Polen etter at hun flyktet dit med barnet sitt for å komme unna barnevernet.

– Jeg oppfatter ham som en mann med høy etisk integritet, sier Salvesen.

Avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skriver i en e-post til Aftenposten at de «har et tett samarbeid og jevnlig kontakt med polske myndigheter og den polske ambassaden i Oslo».

For ytterligere kommentarer henviser hun til Utenriksdepartementet, som foreløpig ikke har besvart Aftenpostens forespørsel.