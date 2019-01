Nye budsjettvedtak i Representantenes hus

Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Demokratene har igjen foreslått å finansiere sikkerhetsdepartementet DHS fram til 8. februar. Vedtaket inkluderer 1,3 milliarder dollar til grensegjerder og 300 millioner til andre tiltak for å styrke grensesikkerheten, melder

Som en del av en budsjettpakke, er det ventet at Demokratene vil følge opp med et vedtak om finansiering av statsapparatet og dermed få slutt på den pågående nedstengningen. Hele pakken vil etter alle solemerke bli avvist av presidenten.Reuters. Det er derimot ikke satt av 5 milliarder til å bygge en grensemur mot Mexico, slik president Donald Trump krever.

Forslaget ble vedtatt i Representantenes hus med 239 mot 192 stemmer, melder CNN. Fem republikanere støttet forslaget.

Varslet veto

Det er ventet at Trump kommer til å legge ned veto mot det nye vedtaket slik han har gjort meot tilsvarende vedtak tidligere.

Som en del av en budsjettpakke, ble det rett etterpå stemt over et forslag om finansiering av statsapparatet for å få slutt på den pågående nedstegningen, som har vart i nesten to uker. Dette vedtaket fikk støtte fra syv republikanere og ble dermed vedtatt med 241 mot 190 stemmer.

Hele pakken vil etter alle solemerke bli avvist av presidenten.