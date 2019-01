Drapsdømt italiensk venstreekstremist blir utlevert umiddelbart

– Cesare Battisti vil returnere til Italia de kommende timene, på et fly som drar fra Santa Cruz og direkte til Roma, skriver statsminister Giuseppe Conte på Facebook etter å ha snakket med Brasils president Jair Bolsonaro.

Battisti tilhørte den ytterliggående venstregruppen Væpnede proletarer for kommunisme (PAC) i Italia på 1970-tallet.

En italiensk domstol har tidligere dømt Battisti til livsvarig fengsel for fire drap, men i 1981 rømte han fra fengselet og flyktet til Frankrike.

Rett før Frankrike skulle utlevere ham til hjemlandet i 2004, flyktet han til Mexico og deretter til Brasil. Daværende president Luiz Inacio Lula da Silva avviste i 2010 Italias begjæring om utlevering og ga ham asyl.

Avtroppende president Michel Temer omgjorde beslutningen og undertegnet rett før nyttår en arrestordre og utleveringspapirene, men Battisti stakk av før pågripelsen.

64-åringen ble pågrepet i Bolivia lørdag. Opprinnelig var det ment at han skulle utleveres til Brasil, for så å fraktes til Italia for å sone livstidsdommen.