Fengslingen av Frode Berg er forlenget til 5. april. Det ble klart i et rettsmøte ved byretten i Moskva onsdag.

Berg satt i et lukket glassbur under rettsmøtet, og han snakket med advokaten sin – Ilja Novikov – gjennom en liten luke. Ut gjennom luken ropte han også at han var ved godt mot foran rettssaken.

Da Aftenposten spurte ham om hvordan julen har vært, ble han tydelig preget. Han ristet på hodet og veivet avvergende med hendene, og det så ut som at han var på gråten.

– Julen har vært tøff for ham, og han har følt seg svært ensom. I julen pleier han alltid være sammen med familien, og dette er andre julen han tilbringer i det russiske fengselet, sa Novikov etter rettsmøtet.

Saken trekker ut i tid

Da varetekten ble forlenget før jul, sa den russiske advokaten at etterforskningen var ferdig og at sakspapirene trolig ville bli overlevert til påtalemyndigheten i januar slik at rettssaken kunne starte i begynnelsen av februar.

På grunn av den lange, russiske jule- og nyttårsfeiringen, er imidlertid det blitt utsatt.

– Vi håper at vi snart får vite når rettssaken vil starte. Jeg tror at det kan bli i starten av mars, og at den kan være ferdig innen begynnelsen eller midten av april.

Hemmelig

Fordi saken og tiltalen er hemmelig, kan ikke Novikov kommentere innholdet i den.

– Frode vil erklære seg ikke skyldig, men han har ingen illusjoner om at han vil bli frikjent.

Minstestraffen for utlendinger som blir dømt for spionasje i Russland er seks års fengsel, men kan også få opptil 20 års fengsel.

Fakta: Frode Berg-saken Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) ble arrestert 5. desember i Moskva 2017. Sikkerhetstjenesten FSB anklager ham for spionasje mot den russiske Nordflåten. Berg selv har forklart at han var kurér på oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men avviser at han drev spionasje. Berg skulle sende 3000 euro i en konvolutt til en kvinne med navnet «Natalja».

Hovedforhandlingene for lukkede dører

Rettssaken vil være lukket for allmenheten. Bevis og eventuelle vitner er sikkerhetsgradert «av hensyn til rikets sikkerhet».

Rettssaken vil ta to til seks uker. Dommen kommer straks saken er over, og utfallet er gitt.

Når dommen foreligger, må norske og russiske myndigheter bli enige om en avtale om utlevering.

Hva dette i detalj vil gå ut på, er det svært usikkert om vi får vite. Om det pågår forhandlinger allerede nå, vet vi heller ikke.

– Slikt pleier man kun om å få vite om i ettertid. Slike forhandlinger skjer alltid i hemmelighet, forteller Novikov.

Russeren Mikhail Botsjkarov ble i fjor siktet for spionasje, men han ble senere sluppet fri.

– Vi hadde håpet at Frode kunne ha blitt byttet med Botsjkarov, men dessverre ble det ikke slik, sier advokaten.

