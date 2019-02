En 19-åring ble fredag morgen hentet levende ut av ruinene av det åtte etasjer høye huset som raste sammen i Istanbul for to dager siden. Det rapporterer øyenvitner på stedet til Aftenposten. Rapportene bekreftes nå i alle tyrkiske medier.

Den unge mannen er sendt til sykehus. Det har ennå ikke kommet informasjon om hans tilstand.

Det er håp om å finne enda flere overlevende etter hvert som letemannskapene graver seg lenger ned i ruinene. Så langt er 14 mennesker funnet omkommet, ifølge tyrkiske medier. 19-åringens lillebror på 16 er blant de omkomne.

Aftenposten

Fem år gammel jente hentet ut etter 18 timer

Hundrevis av mennesker deltar i redningsarbeidet. Letemannskap og politi har også en heisekran og flere gravemaskiner ved ruinene. Kommunen er på plass med mat til redningsarbeiderne, og tyrisk presse rapporterer minutt for minutt fra stedet.

Emrah Gurel /AP/NTB scanpix

Så langt har letemannskaper reddet 14 mennesker etter at bygningen kollapset i den tyrkiske byen onsdag ettermiddag. Bygningen har 14 leiligheter med 47 registrerte beboere. Innenriksminister Süleyman Soylu har opplyst at de leter etter flere savnede som befant seg i tredje etasje i bygningen.

Av dem som er funnet i live, er tre alvorlig skadet, ifølge Istanbuls guvernør Ali Yerlikaya. Redningsmannskapene fortsatte arbeidet gjennom natten, og torsdag ble en fem år gammel jente hentet ut i live etter 18 timer i ruinene, ifølge statlige medier. Moren hennes ble reddet dagen før, sammen med blant andre en ni år gammel gutt.

De tre øverste etasjene skal være bygget ulovlig

Bygningskollapsen skjedde i bydelen Kartal, et tett befolket område på den asiatiske siden av byen. Det er uklart hvor mange som fortsatt sitter fast i ruinene.

Det er uklart hva som fikk den 27 år gamle blokken til å rase sammen, men ifølge myndighetene ble de tre øverste etasjene bygget ulovlig. Myndighetene opplyser at de har startet en etterforskning.

En slektning av en av de savnede sier til Aftenposten at en snekker kuttet ned en søyle i bygningen for en ukes tid siden. Snekkeren skal ha gjort dette for åf å en stor maskin inn i bygningen. Innenriksminister Süleyman Soylu sier til tyrkiske medier at de etterforsker påstandene om at en søyle skal ha blitt kuttet ned.

Slektningen opplyste også at folk i bygningen hadde merket at bygningen beveget på seg to timer før kollapsen. De skal ha trodd at det var et jordskjelv. Eksperter har senere bekreftet at det ikke var noe jordskjelv på det tidspunktet.

Tor Arne Andreassen

Posisjonerer seg før valget

Ulykken kommer like før lokalvalget 31. mars, og politikere fra ulike partier er godt synlige. På en begravelse for et ektepar fredag ettermiddag var både innenriksministeren og CHPs kandidat til ordførervervet i Istanbul, Ekrem Imamoglu. CHP er det største opposisjonspartiet i Tyrkia. De utfordrer AKP, som har hatt ordførervervet siden Erdogan vant det i 1994.

Tor Arne Andreassen

Aftenposten fikk tidligere opplyst at gutten som ble funnet i live, var 16 år gammel. Det stemmer ikke. Han er 19 år. Det var hans bror som var 16 år. Han overlevde ikke.