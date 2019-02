Fredag nominerte partiet prinsesse Ubolratana til statsministerkandidat, noe som ikke falt i god jord hos den sittende kong Maha Vajiralongkorn. Thai Raksa Chart har derfor besluttet å stoppe partiets valgkamp foreløpig.

– Akkurat nå må vi reorganisere, og vi vil straks komme med en uttalelse om våre fremtidsplaner, sier et høytstående partimedlem til DPA.

Thailands konge sa i en uttalelse fredag at han mener det er upassende og grunnlovsstridig at prinsesse Ubolratana vil bli statsminister. Ubolratana er hans storesøster, den eldste datteren til avdøde kong Bhumibol.

– Å bringe et høytstående medlem av kongefamilien inn i det politiske systemet er i strid med kongelige tradisjoner og nasjonens kultur. Det er upassende, heter det i en sjelden uttalelse fra kongen.

Kongen utstedte sent fredag kveld et dekret der det slås fast at ingen medlemmer av kongefamilien bør involvere seg i politikk. Ordren ble lest opp av kongen selv på statlig fjernsyn, melder AP.