16 delstater mener Trump bryter loven med unntakstilstand

Californias justisminister Xavier Becerra opplyser i en pressemelding mandag at delstaten sammen med 15 andre delstater har anlagt sak mot president Donald Trumps erklæring av nasjonal krisetilstand, såkalt unntakstilstand.

De anfører at Trump-administrasjonens handlinger bryter med grunnloven. De andre delstatene er Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon og Virginia.

Ifølge søksmålet erklærte presidenten krisetilstand til tross for at det ikke eksisterer noen krise ved grensa mellom USA og Mexico. Becerra mener Trump kun erklærte en krisetilstand for å få tilgang til krisemidler han kan bruke til å betale for den omstridte muren han har sverget at han vil bygge på grensa til Mexico, men ikke fått gjennomslag for å få støttet over statsbudsjettet.

California er en av delstatene som har utfordret presidentens politikk flest ganger. Dette er 45. gang Becerra leverer inn et søksmål mot Trump-administrasjonen.