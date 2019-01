Både i Norge og Sverige har det vært utskiftninger i regjeringen denne uken. Begge steder har noen statsråder fått mer oppmerksomhet enn andre, enten på grunn av det de har sagt, gjort eller hvem de er gift med.

Men bare én har også måttet forsvare hårfrisyren. Med rastafletter utfordret Amanda Lind (38), Sveriges nye kultur- og demokratiminister, det vanlige bildet av en statsråd.

Ninni Anderson/Regeringskansliet

Hyllet omstridt politiker

Utnevnelsen av Miljöparti-politikeren har fått mye blest av flere grunner. Blant annet at hun har hyllet en partifelle som måtte gå av som statsråd etter avsløringer om forbindelser til ultranasjonalistiske tyrkiske grupper. Noen mener også at den psykologutdannede 38-åringen ikke er noen tungvekter innen kulturpolitikk.

Den store oppmerksomheten rundt henne handler ikke bare om politikk.

– At så mange ler av vår nye kulturminister og ektefellen Björn Ola Linds hippieliv, viser bare hvilket intolerant lite pissland vi sakte, men veldig sikkert er blitt til, skriver kommentator Andres Lokko i Svenska Dagbladet.

Kulturministerens mann er performancekunstner. Flere rister oppgitt på hodet over at statsrådens sveis i det hele tatt blir tema.

– Oppkvikkende

Aftonbladets Johanna Frandén mener derimot det må være lov å spøke med politikeres utseende. Hun peker på at Lind ikke er alene om å ha en frisyre som vekker oppsikt og nevner flettene til Ukrainas tidligere statsminister Julia Timosjenko, eksfinansminister Anders Borgs hestehale og selvsagt Donald Trumps berømte lokker.

– Halvmeterlange dreadlocks er sjeldent i svensk politikk, og på nordeuropeisk ministernivå er det formodentlig verdenspremiere. Jeg synes det er oppkvikkende, sier Frandén.

Lind selv har måttet svare på om hun som hvit person med dreadlocks er et eksempel på «kulturell appropriering», en betegnelse på tyveri eller misbruk av kulturelle uttrykk fra minoriteter.

– Hatt frisyren lenge

– Jeg synes man skal gå inn i slik diskusjoner med respekt for at det finnes ulike synspunkter. Men dette er en frisyre som jeg har hatt veldig lenge, sier Amanda Lind til Sveriges Radio.

Lind kommer fra Härnösand i Nord-Sverige og har lang erfaring som lokalpolitiker og kommunalråd der. I tillegg har hun vært partisekretær for Miljöpartiet.

Har fått hatmeldinger

Hun erkjenner i et intervju med Dagens Nyheter at hun også er blitt utsatt for hatefulle uttalelser etter utnevnelsen.

– Jeg forsøker å se bort fra det. Mennesker får ha synspunkter. Som statsråd må man regne med å bli gransket, kritisert og hånet. Det er en del av rollen. Jeg synes selvsagt at det er trasig med mennesker som går over grensen og bare uttrykker seg nedsettende, sier hun.

Den nye svenske regjeringen består av de samme to partiene som den forrige, nemlig Socialdemokraterna og Miljöpartiet De Grønne, men har fått noen nye statsråder. Regjeringen har inngått et forpliktende samarbeid med de to borgerlige partiene Centerpartiet og Liberalerne.