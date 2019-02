Buhari gjenvalgt som Nigerias president

Valgmyndighetene bekrefter Buharis seier tirsdag kveld. Da alle delstatene bortsett fra én var talt opp, hadde Buhari fire millioner flere stemmer enn den nærmeste utfordreren, Atiku Abubakar, som dermed ikke hadde noen sjanse til å ta igjen forspranget.

Allerede tidligere på dagen ble det klart at den sittende presidenten ledet og hadde vunnet i minst ti delstater. Abubakar hadde da sikret seg sju delstater, i tillegg til hovedstadsregionen.

Totalt er det 36 delstater i landet i tillegg til hovedstadsregionen, som regnes som et spesielt valgdistrikt. For å vinne må kandidaten samle flest stemmer totalt, i tillegg til å få minst 25 prosent av stemmene i to tredeler av delstatene, inkludert hovedstadsregionen.

Abubakars parti PDP og Buharis parti APC har anklaget hverandre for valgjuks, men ingen har lagt fram bevis.

Samtidig har dødstallet etter voldshendelser koblet til valget steget til 47, ifølge paraplyorganisasjonen Situation Room.