Datamaskiner og mobiltelefoner skal ha blitt stjålet, ifølge en tjenestemann i den nordkoreanske regjeringen.

En gruppe uidentifiserte gjerningspersoner skal ha brutt seg inn og bundet fast ansatte ved ambassaden fredag forrige uke, ifølge spanske medier.

Den spanske innenriksministeren sier at politiet har startet etterforskning av saken, men legger til at hverken nordkoreanske diplomater eller tjenestemenn i regjeringen anmeldt eller rapportert inn det angivelige innbruddet.

Skal ha rømt

Ifølge Reuters, som siterer den spanske avisen El Confidencial, skal en av de ansatte ha klart å rømme fra tyvene og varsle politiet.

Politibetjentene skal så ha banket på hos ambassaden, der en person fortalte dem at alt var i orden. Like etter skal gjerningsmennene ha stukket av i to biler, bærende på personen som hadde åpnet døren. Ifølge Reuters er denne informasjonen blitt bekreftet av det spanske utenriksdepartementet.

En kilde i det spanske innenriksdepartementet sier til Reuters at politiet ikke kan utelukke noen motiver, inkludert tyveri.