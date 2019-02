Mange var skuffet etter Trumps forrige Kim-møte. Oppfølgeren kan bli enda vanskeligere for den amerikanske presidenten.

Er Nord-Koreas atomvåpen fortsatt en trussel for USA og verdensfreden?

Nei, fastslo Donald Trump etter toppmøtet med Nord-Koreas diktator, Kim Jong-un, i Singapore i fjor sommer.

Ja, mente USAs utenriksminister, Mike Pompeo, da han stilte i et intervju på CNN i helgen.

Forhandlingene med Kim er noe Trump gjerne trekker frem når han skal snakke om hva han har utrettet i utenrikspolitikken. Flere ganger har han tatt æren for å unngå en katastrofal krig med Nord-Korea.

Men eksperter påpeker at det er kommet lite konkret ut av samtalene mellom Trump og Kim. Sluttdokumentet etter Singapore-møtet ble mottatt med skuffelse fordi det var så vagt, og fordi Nord-Korea ikke forpliktet seg til noen nedrustning.

Donald Trump is touting the Singapore summit as a diplomatic success, but all he did was normalize Kim Jong-un on a global stage without securing specific, concrete promises from the North Korean leader, argues @MattFay1. #SingaporeSummit https://t.co/QfWdd1XehJ — Niskanen Center (@NiskanenCenter) June 14, 2018

«Dette er en utvannet versjon av tidligere dokumenter», skrev USAs tidligere viseutenriksminister Daniel Russel i magasinet Foreign Affairs.

Onsdag og torsdag denne uken møtes Trump og Kim på nytt, denne gangen i Vietnams hovedstad, Hanoi. Forventningene før møtet? De spriker i alle retninger.

Her er fem spørsmål og svar om toppmøtet:

Hva vet vi om selve møtet?

Møtet strekker seg over to dager. Det har vært planlagt siden september 2018.

Hanoi ble kunngjort som vertsby først 8. februar, noe som har gitt vietnamesiske myndigheter svært kort tid til å forberede møtet.

Rundt 3000 journalister fra minst 40 land er forventet å dekke begivenheten, ifølge lokale myndigheter. Programmet for møtet er foreløpig hemmelig.

Gemunu Amarasinghe / AP / NTB scanpix

Kim benytter seg ytterst sjelden av fly og valgte å reise til Hanoi i sitt spesialbygde, grønne tog. Han forlot Nord-Korea lørdag. Trump ventes å lande i Hanoi tirsdag morgen.

Kan Nord-Korea ramme USA med atomvåpen?

Nord-Korea har testet to missiltyper som har rekkevidde til å nå USA, sier Halvor Kippe, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Det mest langtrekkende av de to, Hwasong-15, har antagelig rekkevidde til å ramme hvor som helst i USA med kjernevåpen med sprengkraft rundt ti ganger bombene som ble sluppet over Japan i 1945.

– Det andre missilet, Hwasong-14, har en noe mer marginal og omdiskutert evne til det, men kan kanskje ramme Alaska og de nordvestligste statene om stridshodet ikke er for tungt, sier Kippe.

Hva skjedde etter det forrige toppmøtet i Singapore i fjor?

Det store spørsmålet før toppmøtet var om Nord-Korea ville være villig til å kvitte seg med atomvåpnene sine. Avtalen mellom Trump og Kim gir ingen konkrete løfter om dette. Men Kippe mener at det likevel kom noe godt ut av møtet.

– Det viktigste var kanskje at begge parter kom fornøyde ut og ville fortsette samtaler om nedrustning, sier han.

Evan Vucci, AP / NTB scanpix

Kim har heller ikke gjennomført noen nye prøvesprengninger eller rakettutskytninger siden 2017, noe Trump flere ganger har tatt æren for.

Kippe regner med at Kim ønsker noe i retur for å ha latt rakettene ligge inntil videre.

– Teknisk sett er det behov for mange flere tester i missilsektoren, så stansen er ganske sikkert rent politisk motivert, sier han.

Hva kan Trump tilby Kim?

Med seg i bagasjen fra USA har Trump et tydelig krav fra amerikanske politikere om å kreve fullstendig nedrustning fra Nord-Korea.

Dette anses som svært usannsynlig – blant annet fordi Kim har sett hvordan det gikk med Iraks Saddam Hussein og Libyas Muammar Gadafi etter at de gikk med på nedrustningsavtaler med USA.

Trump lokket mandag Kim med økonomisk vekst dersom han går med på en nedrustningsavtale.

«Formann Kim kommer til å ta en klok avgjørelse!» skrev Trump på Twitter.

Meeting for breakfast with our Nation’s Governors - then off to Vietnam for a very important Summit with Kim Jong Un. With complete Denuclearization, North Korea will rapidly become an Economic Powerhouse. Without it, just more of the same. Chairman Kim will make a wise decision! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019

Flere av presidentens medarbeidere frykter nå at Trump skal gi bort for mye i sin iver etter å få en avtale i Hanoi. Blant annet er flere i Det hvite hus redde for at Trump skal love å trekke ut de 30.000 amerikanske soldatene som er utplassert i Sør-Korea, skriver Politico.

Sec. Pompeo reportedly fears that President Trump will be "outmaneuvered" during talks next week with North Korean dictator Kim Jong Un, according to Politico https://t.co/3v2sprdiAX — MSNBC (@MSNBC) February 24, 2019

Amerikanske tjenestemenn frykter også at Trump vil love å lette på sanksjonene mot Nord-Korea uten å få noe konkret i retur, skriver The Washington Post.

Flere eksperter er urolige for at Trump også vil ønske å fjerne oppmerksomheten fra problemer på hjemmebane. Onsdag skal hans tidligere advokat, Michael Cohen, vitne i Kongressen. Trump kan derfor ha et ekstra stort behov for å sikre at verdens øyne er rettet mot Hanoi, noe som kan gjøre at han gir mer enn han ellers ville gjort i forhandlingene, skriver The Washington Post.

Hvor store er forventningene før toppmøtet i Hanoi?

De spriker i alle retninger.

På den optimistiske siden finner man myndighetene i Sør-Korea. President Moon Jae-in håper at toppmøtet kan føre til en endelig avslutning på Korea-krigen etter våpenhvilen som ble innført i 1953, skriver The New York Times.

South Korean officials indicate that President Trump and North Korea’s leader, Kim Jong-un, could agree on a joint statement declaring an end to the Korean War when they meet in Vietnam this week https://t.co/cASEtypOvj — The New York Times (@nytimes) February 25, 2019

Blant pessimistene finner man USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, som lenge har vært skeptisk til samtaler med Nord-Korea. Bolton tror at møtet kommer til å bli «mislykket», sier anonyme tjenestemenn til The Washington Post.