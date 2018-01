Over 60 antas å ha mistet livet i båtforlis i Middelhavet i helgen

Ifølge overlevende, som er bragt til Sicilia, var det cirka 150 personer om bord på gummibåten.

Den italienske kystvakten greide å redde 86 personer. Åtte druknede personer ble hentet opp fra sjøen, alle var kvinner.

Migrantene hadde blitt plassert i båten av menneskesmuglere. Den var stappfull da den la ut fra Libya, og etter en stund mistet den luft. Flere av de overlevende tilbragte flere timer i vannet før de ble reddet, ifølge Proactiva Open Arms, en av de få frivillige organisasjonene som fortsatt opererer egne redningsskip.

Like etter at tragedien var et faktum, uttrykte redningsfolk bekymring for at langt flere kunne ha druknet enn de åtte som ble funnet. Den italienske kystvakten iverksatte en leteoperasjon, men uten å finne hverken flere overlevende eller omkomne.

Minst 3.116 flyktninger og migranter døde i forsøket på å nå Europa via Middelhavet i fjor, ifølge IOM. De fleste av dem dro sjøveien fra Libya med kurs for Italia.