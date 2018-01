Minst 16 personer skadet i togulykke utenfor Sydney

Toget klarte ikke å bremse i tide, og braste dermed rett inn i sporstopperen.

TV-bilder fra stedet viser skadede personer som blir båret inn i ventende ambulanser.

– Det er alt fra gående pasienter med mindre skader til pasienter som har behov for å fraktes til sykehus, sier talsmann for ambulansetjenesten i delstaten New South Wales.

Antallet skadede ventes å stige, ifølge Bray. Ingen skal være alvorlig skadet.

Uhellet skjedde like før klokken ti mandag formiddag. 17 ambulanser, tre helikoptre og redningsmannskaper fra brannvesenet ble tilkalt til stasjonen i Richmond, som ligger cirka 65 kilometer nordvest for Sydney.