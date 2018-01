Fire omkom da småfly kolliderte med helikopter i Tyskland

Helikopteret og flyet kolliderte i lufta utenfor Philippsburg nordvest for Stuttgart tirsdag og styrtet i nærheten av et grustak, melder Deutsche Welle.

Helikopteret hadde vært på treningstur i området ved byen Speyer da ulykken skjedde, opplyser redningsorganisasjonen DRF. Både de to flygerne om bord i redningshelikopteret og de to om bord i småflyet omkom. Årsaken til kollisjonen er så langt ikke kjent.

Ulykkesstedet ligger omkring 5 kilometer øst for Philippsburg, en by med 13.000 innbyggere. Det ligger også et atomkraftverk i området, men kraftverket er ikke berørt av ulykken.