Nicaragua signerer Parisavtalen

Parisavtalen fra desember 2015 var et gjennombrudd i det globale samarbeidet for å få ned utslippene av skadelige klimagasser.

Alle verdens land, unntatt Nicaragua og Syria, undertegnet avtalen. Nicaraguas begrunnelse var at avtalen ikke gikk langt nok for å hindre global oppvarming.

Etter at avtalen trådte i kraft, har USAs president Donald Trump kunngjort at han trekker landet fra avtalen.

I en uttalelse fra regjeringen til president Daniel Ortega mandag kveld heter det at Parisavtalen er det eneste internasjonale verktøyet som gir vilkår for å takle global oppvarming og dens effekter.

Ortega varslet i forrige uke at Nicaragua kom til å signere avtalen, men han sa ikke når.

Også i september ble det meldt at landet kom til å slutte seg til avtalen. Opplysningen ble gitt under et lukket møte med ledere fra Verdensbanken i Nicaraguas hovedstad Managua. Men nyheten ble senere fjernet fra regjeringens offisielle nettside uten noen forklaring.