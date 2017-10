Kelly leverte følelsesladet forsvar for Trump

– Jeg ble overrasket da jeg kom på jobb i går, og det knuste hjertet mitt da jeg så hva kongressrepresentanten gjorde, sa stabssjef John Kelly til de oppmøtte i presserommet i Det hvite hus torsdag.

Kongressrepresentant Fredericia Wilson overhørte Trumps telefon til Myeshia Johnson, enken etter sersjant La David Johnson, hvor Trump skal ha sagt at «han visste hva han vervet seg til». Trump har nektet for at han sa dette.

Kellys sønn, Robert Kelly mistet livet 29 år gammel da han tråkket på en landmine i Afghanistan i 2010.

– Han holdt på med det han ønsket å gjøre da han ble drept. Han visste hva han gikk til da han vervet seg. Han visste hva som kunne skje, for vi var jo i krig, fortalte Kelly i det The New York Times beskriver som en «bemerkelsesverdig, dyster seanse» i Det hvite hus.

Han fortalte at han hadde måttet dra til æresgravlunden Arlington, der sønnen og tusenvis av andre soldater er gravlagt, for å «samle tankene» etterpå.

Alan Kotok / Creative Commons / Flickr

Ga råd om ikke å ringe

Kelly sa også at han hadde gitt Trump råd om ikke å ringe de etterlatte, ettersom «det er ingenting man kan gjøre for å lette byrden til disse familiene».

Videre sa han at Trump «gjorde så godt han kunne».

– Det er den vanskeligste tingen du kan forestille deg, sa Kelly om å ringe til de pårørende.

Han opplyste også at han aldri mottok noen kondolanse via telefon fra Obama da sønnen hans mistet livet i Afghanistan i 2010.

«Han visste hva han vervet seg til»

Trumps uttalelser har skapt furore i amerikansk politikk de siste dagene.

«Han visste hva han vervet seg til, men det gjør vel uansett vondt», skal USAs president ha sagt til Myeshia Johnson, enken etter sersjant La David Johnson.

Johnson ble drept i et bakholdsangrep i Niger 4. oktober i år. Tre andre amerikanske soldater ble også drept.

Samtalen ble overhørt av demokraten Fredericia Wilson, som sitter i Representantenes hus.

– Du sier ikke sånt. Han er president i USA. Dette er en soldat som ofret sitt liv for landet sitt. Han er en helt etter vår mening, etter vårt samfunns mening, sier Wilson til CNN.