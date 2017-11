Seriedrapsmann Charles Manson lagt inn på sykehus

Nettstedet skriver at Manson, som soner ni livstidsdommer for en rekke drap på 1960-tallet, ble kjørt til sykehuset Bakersfield for behandling for tre dager siden.

En kilde TMZ har snakket med hevder det bare er et tidsspørsmål før Manson dør.

Manson ble også lagt inn på sykehus i januar for en operasjon som legene senere mente han var for svak til å tåle. Han ble dermed sendt tilbake til fengselet.

Den amerikanske 83-åringen ledet den såkalte Manson-familien, en sektlignende gruppe som sto bak flere bestialske drap i California på 1960-tallet. Drapsorgien hadde blant annet som mål å utløse en rasekrig i USA. Den mest kjente ugjerningen var drapet på den gravide skuespilleren Sharon Tate og fire andre personer i 1969.