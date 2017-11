40 konservative parlamentsmedlemmer har ikke tillit til lederen Theresa May

Ifølge The Sunday Times har 40 av toryenes 315 representanter i Underhuset skrevet under på et brev der de erklærer at de ikke lenger har tiltro til May. Det er bare åtte underskrifter færre enn det som kreves for å utløse en avstemning om partiledervervet og dermed også statsministerposten.

Mays posisjon har vært utsatt etter at hun ikke lyktes med å styrke maktgrunnlaget i sommerens nyvalg. Mens regjeringen forhandler med EU om brexit, er det konservative partiet splittet.

Det hjelper ikke på situasjonen at to av partiets statsråder har måttet trekke seg de siste ukene. Forsvarsminister Michael Fallon måtte gå etter anklager om upassende seksuell adferd, mens bistandsminister Priti Patel gikk av da det ble kjent at hun hadde hatt hemmelige møter med høyt plasserte israelske tjenestemenn.