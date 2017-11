– Dette er oppsiktsvekkende og bekymringsfullt, sier terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Aftenposten.

– Dersom det viser seg at organiserte grupper med en offentlig profil støtter Breiviks metoder og hans politiske syn, så er det noe nytt i Vest-Europa. Jeg vet for lite om de franske eksemplene til å si at det er slik. Det er rett og slett for tidlig, sier forsker Jacob Aasland Ravndal ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

Flere eksempler

Det siste kjente eksempelet på grupper som bruker den norske terroristen som inspirasjonskilde, er en gruppe som kaller seg Forsvarskommandoen for det franske folket og fedrelandet (CDPPF).

Den har allerede angrepet og såret fem personer ved universitetet i Dijon, og angriperne går etter kvinner med slør andre med minoritetsbakgrunn.

I et lydopptak sendt til avisen Bien Public hevder gruppen at angrepene markerer starten og vil bli fulgt av andre angrep. Gruppen sier at den kjemper mot «islamiseringen av samfunnet» med åpenlyse rasistiske og islamofobe handlinger. Gruppen sier seg direkte inspirert av Anders Behring Breivik.

Ravndal sier at man har sett eksempler på enslige aksjonister som har hatt den norske terroristen som inspirasjonskilde, i alle fall i Vest-Europa. Det har vært flere i Russland.

– Men ofte har de også hatt andre forbilder, for eksempel massemordere som ikke har hatt noen politisk forankring, forklarer han.

Ravndal viser til at det på nettet har vært en del støtte til den norske terroristen, men det vil være nytt om organiserte terrorgrupper lar seg inspirere til aksjoner av Behring Breiviks handlinger og politiske plattform.

Avverget terror

For bare noen uker siden avverget fransk politi et høyreekstremistisk terrorangrep i Sør-Frankrike. Ti personer ble arrestert. De planla angrep mot politikere og moskeer.

Hovedmannen var Logan Alexandre Nisin, et tidligere medlem av Action Francaise Provence. Gruppen har gjort seg bemerket med flere «kraftige provokasjoner» i Marseille og Aix-en- Provence. Nisin la aldri skjul på sin beundring for Behring Breivik.

Hans mor var en av de arresterte. Arrestasjonene vakte betraktelig oppsikt fordi det var første gang politiet slo så hardt til mot en høyreekstrem gruppe.

Viser ytre høyre-mobilisering

– Det har vært relativt få Breivik-inspirerte hendelser i Vest-Europa siden 2011, så en slik ansamling av saker vil være uvanlig, sier Hegghammer.

Han legger til at det viser at det nå mobiliseres på den ytterste franske høyresiden.

– Den viser også at vi ikke må undervurdere Behring Breiviks påvirkningskraft. Han kan gjøre comeback som inspirasjonskilde under de rette omstendigheter, sier Hegghammer til Aftenposten.

Internasjonale eksperter ventet dette

Internasjonale terroreksperter har lenge hevdet at de forventer en stor terroraksjon når som helst fra den kanten.

To politikere har mottatt konkrete trusler: opposisjonslederen Jean-Luc Mélenchon og regjeringens talsmann Christophe Castaner.

Nisin har administrert en Facebook-konto som støtter den norske terroristen. Han kalte gruppen sin OAS, akkurat som den ekstreme høyregruppen under Algeriekrigen. Nisin var i besittelse av flere våpen.

Nevnt tidlig

Første gang Behring Breivik ble nevnt som inspirasjonskilde i fransk offentlighet, var da den unge mannen Guillaume M ble arrestert for å ha truet president Emmanuel Macron på internett.

Han var arbeidsledig, ustabil og kjent for rasisme og ekstremisme. Han er allerede dømt for å ha lovet å kopiere Breiviks angrep.

Guillaume M la ut videosnutter av seg selv der han foretok tester av forskjellige typer sprengstoff. Han hadde også forsøkt å skaffe seg et Kalasjnikov-automatgevær, og han truet politiet med kniv da de kom for å pågripe ham.

I avhør la han til at han også hadde hatt planer om å slå til mot arabere, jøder og svarte.