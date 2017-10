31-åring erklærer valgseier i Østerrike. Ytre høyre får 26 prosent.

Etter at han tok over som partileder i mai, har Kurz flyttet det konservative Folkepartiet vesentlig til høyre og gjort strengere innvandringspolitikk til en sentral del av valgkampen sin.

Det ser ut til å ha virket. Ifølge prognosene fra kringkasteren ORF blir partiet hans størst ved dagens valg med 31,7 prosent av stemmene.

Litt før klokken 20 søndag kveld erklærte Kurz seg som valgets vinner.

Kraftig fremgang siden forrige valg

Resultatet ser ut til å bli noe svakere enn snittet av målingene viste på forhånd, men en kraftig fremgang siden forrige valg da de fikk 24,0 prosent. Da Kurz tok over partiet for et halvt år siden, lå de med 20 prosent på målingene.

Selv om Kurz har vært yrkespolitiker siden tidlig i 20-årene, og utenriksminister siden han var 27, har han forsøkt å fremstille seg som et symbol på nyskaping og forandring.

– Østerriksk politikk har lenge vært klar for en profet, men at han skulle komme fra et så etablert parti, er det få som hadde sett for seg, har professor Anton Pelinka ved Central European University i Budapest tidligere uttalt til Aftenposten.

Møtt med fordømmelse

Det høyrepopulistiske Frihetspartiet får 25,9 prosent, ifølge prognosene. Det er også en kraftig fremgang siden forrige valg og ett prosentpoeng bak rekordresultatet fra 1999.

Det er sannsynlig at de konservative og Frihetspartiet nå vil sette seg ned og starte regjeringsforhandlinger. Samlet ligger de an til å kontrollere rundt 60 prosent av setene i parlamentet, ifølge prognosene.

De to partiene har regjert sammen før – fra år 2000 til 2006. Da ble samarbeidet møtt med internasjonal fordømmelse og sanksjoner fra EU.

– Det vil nok komme kritikk denne gangen også, men den vil være langt mindre unison og mer dempet, sier professor Pelinka.

Nok en nedtur for venstresiden

Sosialdemokratene (SPÖ) får 27,0 prosent av stemmene og ser ut til å bli nest største parti, ifølge de siste prognosene – etter at tidlige prognoser viste at de lå på tredjeplass.

Hvis det slår til når alle stemmene er talt opp er dette en svak fremgang siden forrige valg.

De siste elleve årene har partiet sittet med kansleren i en storkoalisjon med de konservative, men de ser nå ut til å miste denne posten til Kurz.

Men først skal det altså forhandles, og det kan ikke utelukkes at de konservative og SPÖ inngår en ny koalisjon. En koalisjon mellom sosialdemokratene og ytre høyre er også en mulighet. Før valget brøt SPÖ nemlig et 30 år gammel tabu da de åpnet for slikt samarbeid.

Partiet De grønne ender opp på skuffende 3,8 prosent og ser ut til å falle ut av parlamentet, ifølge ORF-prognosen, mens liberale NEOS får 5,1 prosent.

Partiet Pilz, som er blitt startet av utbrytere fra De Grønne får 4,4 prosent.

Tror på mørkeblå regjering

– Slik det ser ut nå er det klart mest sannsynlig med en regjering med Folkepartiet og Frihetspartiet, sier Pål Veiden, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo til Aftenposten.

Han tror en slik koalisjon vil innebære en strengere innvandringspolitikk i Østerrike. Det tror også statsvitenskapsprofessor Birgit Sauer ved Universitetet i Wien.

– Hvis disse to danner regjering, vil utviklingen som er påbegynt i flyktningpolitikken fortsette. Grensen mot Balkan vil stenges, og retorikken mot Middelhavet vil bli tøffere, sier professor Sauer til NTB.

Forskere Aftenposten har snakket med tidligere har også pekt på at Østerrike kan komme til å vende seg bort fra Brussel, Paris og Berlin og inngå et tettere samarbeid med Ungarn og andre land i Sentral- og Øst-Europa.

