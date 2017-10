Prognoser: 31-åring blir valgvinner i Østerrike. Ytre høyre får 26 prosent.

Etter at han tok over som partileder i mai, har Kurz flyttet det konservative Folkepartiet vesentlig til høyre og gjort strengere innvandringspolitikk til en sentral del av valgkampen sin.

Det ser ut til å ha virket. Ifølge prognosene fra kringkasteren ORF blir partiet hans størst ved dagens valg med 31,6 prosent av stemmene.

Det er noe svakere enn snittet av målingene viste på forhånd, men en kraftig fremgang siden forrige valg da de fikk 24,0 prosent. Da Kurz tok over partiet for et halvt år siden lå de med 20 prosent på målingene.

Selv om Kurz har vært yrkespolitiker siden tidlig i 20-årene, og utenriksminister siden han var 27, har han forsøkt å fremstille seg som et symbol på nyskaping og forandring.

– Østerriksk politikk har lenge vært klar for en profet, men at han skulle komme fra et så etablert parti, er det få som hadde sett for seg, har professor Anton Pelinka ved Central European University i Budapest tidligere uttalt til Aftenposten.

Møtt med fordømmelse

Det høyrepopulistiske Frihetspartiet får 25,9 prosent, ifølge prognosene. Det er også en kraftig fremgang siden forrige valg og et prosentpoeng bak rekordresultatet fra 1999.

Det er sannsynlig at de konservative og Frihetspartiet nå vil sette seg ned og starte regjeringsforhandlinger. Samlet ligger de an til å kontrollere 60 prosent av setene i parlamentet, ifølge prognosene.

De to partiene har regjert sammen før – fra år 2000 til 2006. Da ble samarbeidet møtt med internasjonal fordømmelse og sanksjoner fra EU.

– Det vil nok komme kritikk denne gangen også, men den vil være langt mindre unison og mer dempet, sier professor Pelinka.

Nok en nedtur for venstresiden

Sosialdemokratene (SPÖ) ender opp med 27,1 prosent av stemmene og ser ut til å bli nest største parti, ifølge de siste prognosene - etter at tidlige prognoser viste at de lå på tredjeplass.

Hvis det slår til når alle stemmene er talt opp er dette en svak fremgang siden forrige valg.

De siste elleve årene har partiet sittet med kansleren i en storkoalisjon med de konservative, men de ser nå ut til å miste denne posten til Kurz.

Før valget brøt SPÖ et 30 år gammel tabu da de åpnet for å sitte i koalisjon med Frihetspartiet.

Partiet De grønne ender opp med skuffende 3,8 prosent, ifølge ORF-prognosen, mens liberale NEOS får 5,1 prosent. Partiet Pilz, som er blitt startet av utbrytere fra De Grønne får 4,4 prosent.

