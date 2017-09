Suu Kyi talte i morges: Fordømmer volden i Rakhine, men rettet ingen pekefinger mot landets egne soldater

– Det er ikke vår oppgave å fordele skyld. Vi fordømmer alle menneskerettighetsbrudd og ulovlig bruk av vold. Vi ønsker å gjenopprette fred, stabilitet og rettssikkerhet i hele landet, sa Aung San Suu Kyi til Myanmars nasjonalforsamling tirsdag morgen.

Minst 400.000 rohingyaer, en muslimsk minoritet i det hovedsakelig buddhistiske landet, har flyktet til Bangladesh de siste ukene. Flyktningene forteller om hvordan kvinner blir voldtatt, barn blir halshugget og landsbyer brennes ned.

Rakhine-delstaten, der volden finner sted, er blitt avstengt for alle utenforstående, og det er derfor umulig å bekrefte eller avkrefte øyenvitneskildringene.

Suu Kyi er Myanmars øverste politiske leder, og hun har vært under massivt press fra ledere over hele verden de siste ukene.

FNs generalsekretær, Antonio Guterres, er blant dem som mener at det trolig pågår etnisk rensing i Rakhine-delstaten.

Talen tirsdag morgen var ment å imøtekomme det internasjonale presset.

– Vi ønsker ikke at Myanmar skal bli delt opp av religiøs overbevisning eller etnisitet, sa hun i talen, der hun var forsiktig med å ikke rette direkte kritikk mot landets militære myndigheter.

Talen, som ble holdt på engelsk, var et tydelig forsøk på å sende et signal til et globalt publikum langt utenfor nasjonalforsamlingen eller folkemengden som hadde samlet seg foran en storskjerm foran parlamentsbygningen i hovedstaden Naypyidaw.

Suu Kyi valgte også å invitere utenlandske diplomater inn til Rakhine for å intervjue folk som er blitt boende i området – hun gjorde et poeng av at «halvparten» av landsbyene ikke var blitt ødelagt.