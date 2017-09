CIA startet falsk vaksinekampanje for å ta Osama bin Laden. Resultatet: Syke barn, titalls drap og en lang fengselsstraff.

Sommeren 2010: Amerikanske etterretningsorganisasjoner er nesten sikre på at Osama bin Laden, mannen de mener sto bak terrorangrepene i USA 11. september 2001, gjemmer seg i et hus i den pakistanske byen Abbottabad.

Men CIA mangler bevis. Og bevis er noe de trenger for å ta seg inn på fremmed jord for å ta livet av den saudiske rikmannssønnen.

Løsningen var denne: Ved hjelp av den pakistanske legen Shakil Afridi satte CIA i gang en falsk vaksinekampanje i området rundt bin Ladens bolig i et forsøk på å hente inn DNA-prøver av barna som bodde der.

Dersom de kunne knytte barnas DNA opp mot prøver av bin Ladens søster, som amerikanske myndigheter sikret seg da hun døde i Boston i 2010, ville det være en klar indikasjon på at USAs mest etterlyste mann også befant seg i boligen.

Familien ble skremt med at vaksine kan gi autisme. Nå er begge barna hennes del av en meslingepidemi.

FAISAL MAHMOOD, Reuters

Falsk vaksinekampanje skulle hente inn bin Laden-DNA

2. mai 2011: Amerikanske spesialsoldater gjennomfører en aksjon mot bin Laden-huset i Abbottabad. De dreper både Osama bin Laden og flere av hans familiemedlemmer.

Om vaksinekampanjen bidro til å gi grønt lys til aksjonen? Det vet vi fortsatt ikke. Men vi vet at det førte til en

langvarig fengselsdom

en rekke drap på helsearbeidere

og mange hundre syke barn.

Noen måneder etter aksjonen kunne nemlig avisen The Guardian fortelle historien om den falske vaksinekampanjen. Folk ble rasende – både i USA og i Pakistan.

Kraftig nedgang i antallet vaksiner

Taliban-ledere sørget øyeblikkelig for å bruke kampanjen i sin egen propaganda, og de utstedte blant annet flere fatwaer – religiøse domsavsigelser – der de anklaget vestlige helsearbeidere for å være spioner, og der de hevdet at vaksinekampanjer var et forsøk på å sterilisere verdens muslimer.

Propagandaen ga resultater. En helt fersk forskningsrapport fra den spanske organisasjonen CEMFI påpeker at antallet poliovaksiner falt kraftig i månedene etter at vaksinekampanjen ble kjent – spesielt i områder nordvest i landet, der Taliban sto sterkt, og der gruppen styrket sin posisjon i tiden etter bin Laden-aksjonen.

STR/Reuters

– Resultatene våre tyder på at avsløringen om den falske vaksinekampanjen hadde en betydelig negativ effekt på immuniseringsraten: Ett standardavviks økning i støtten til islamistiske grupper fører til en 9–13 prosents nedgang i immuniseringsraten, skriver forskerne i rapporten.

Et standardavvik i én retning i en normalfordeling tilsvarer 34,1 prosent.

Vaksinerer du ikke barnet ditt, setter du andre barn i fare. Min sønn var ett av de barna, skriver Torgeir W. Skancke i dette debattinnlegget.

– Minst 3,5 millioner barn ble ikke vaksinert

Rapporten gir ingen konkrete tall, men Jonathan Kennedy, som foreleser i global helse ved Queen Mary University i London, skriver i et nylig blogginnlegg at antallet barn som fikk polio i Pakistan økte kraftig i tiden etter at nyheten om den falske vaksinekampanjen ble kjent.

– Mer enn 3,5 millioner barn forble uvaksinerte som et resultat av boikotten og tilhørende forstyrrelser. Antallet poliotilfeller økte i Pakistan og utenfor fordi viruset spredte seg til Afghanistan og Midtøsten, skriver Kennedy.

Toppen ble nådd i 2014, da 306 nye tilfeller av polio ble registrert, skriver Kennedy.

I dag er det nesten ingen som får polio

Taliban gjennomførte også en rekke terrorangrep mot helseklinikker og helsearbeidere i tiden etter bin Laden-aksjonen.

Mellom 2012 og 2014 ble 56 mennesker, hovedsakelig kvinnelige helsearbeidere, drept mens de jobbet med vaksinekampanjer for å redusere antallet poliosyke barn, ifølge det amerikanske forsvarstidsskriftet CTC Sentinel.

Fareed Khan, AP/NTB Scanpix

Men propagandakampanjen mistet sin styrke, og folk begynte etter hvert å la barna sine vaksineres igjen.

Hittil i år er kun tre nye tilfeller av polio oppdaget i Pakistan, ifølge Verdens helseorganisasjon.

CIA-legen ble dømt til 33 års fengsel

En som derimot må fortsette å kjenne på konsekvensene av amerikanernes falske vaksinekampanje er den pakistanske legen som frontet aksjonen i Abbottabad.

Shakil Afridi ble i 2012 dømt til 33 års fengsel for å ha deltatt i «konspirasjon mot staten». USA har gjentatte ganger forsøkt å få ham løslatt, men foreløpig er svaret fra pakistanske myndigheter et klart «nei».