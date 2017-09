Nyhetsanalyse: I går sto han alene mens laget protesterte. I dag er han NFLs mest populære spiller. Det er gode nyheter for Trump.

«Respekt».

President Donald Trump har terpet på dette ordet igjen og igjen i krangelen som pågår mellom ham og den amerikanske fotball-ligaen NFL og deres spillere.

Respekt for flagget. Respekt for nasjonen. Respekt for nasjonalsangen.

Presidentens konflikter og twittertirader kan virke impulsive og tilfeldige, men ordbruken hans er ofte målrettet og bevisst. Ordene «respekt» og «respektløs» dukket opp i syv twittermeldinger om NFL i løpet av et døgn.

Spillerne Trump kritiserer, er nesten utelukkende svarte, og de protesterer mot rasemotsetninger og politivold. Da presidenten ble konfrontert med om han nørte opp i rasemotsetninger av journalister søndag ettermiddag, svarte Trump slik:

«Jeg har ikke sagt noe om rase. Dette handler om respekt for landet og respekt for flagget.»

Courageous Patriots have fought and died for our great American Flag --- we MUST honor and respect it! MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

Marcio José Sanchez / AP / NTB scanpix

Flagg, offer og følelser

For mange amerikanere gir denne ordbruken dyp gjenklang. Spesielt viktig er den kanskje for dem som bor i Trumps Amerika – det «røde» USA. Der går svært mange med det amerikanske flagget på seg i hverdagen. De bærer det på caps, T-skjorter, jakker og beltespenner.

Denne delen av befolkningen bærer også en uforholdsmessig stor del av byrden for USAs militære operasjoner. Blant dem som har dødd i USAs kriger de siste 16 årene, er de fleste fra småsteder, skrev The Wall Street Journal i helgen.

I sin retorikk setter Trump fotballspillernes protest direkte opp mot denne gruppen. «Patrioter har kjempet og dødd for vårt store amerikanske flagg,» skrev han.

Trump retweetet også et bilde av en militærveteran som hadde mistet begge beina, med teksten «Jeg lurer på hva denne TAPRE amerikaneren ville gi for å stå på sine egne bein bare EN GANG TIL for vår nasjonalsang?»

USA TODAY SPORTS / REUTERS

Krigsveteran trosset lagkamerater

Fox News fulgte opp med historien om Alejandro Villanueva. Med hånden på hjertet og hjelmen under armen sto han alene foran spillertunnelen da nasjonalsangen ljomet over Heinz Field i Pittsburgh søndag. Alle lagkameratene satt i garderoben i protest.

Villanueva er en krigsveteran som har vært tre ganger i Afghanistan. Dagen etter gikk salget av Villanuevas trøye til topps, ifølge CNN. Konservative medier og kommentatorer omtalte ham som en helt.

Koblingen til krigsveteraner fungerer som en kontrast til den oppfatningen mange har av idrettsstjernene: at de er overbetalte og «bortskjemte».

Allerede i fjor høst oppfordret senator Ted Cruz til en boikott av NFLs «rike bortskjemte spillere». Det var en reaksjon på at quarterbacken Colin Kaepernick begynte å knele under nasjonalsangen, som en støtteerklæring til Black Lives Matter-bevegelsen. Siden har de protesterende spillerne jevnlig blitt omtalt som «rike og bortskjemte» i konservative medier.

Samlende for konservative

I USAs kulturkrig har begge sider sine kjepphester og kjernesaker. Noen av dem forsvinner med generasjonsskifter, som kampen mot homoekteskap. Men noen av dem er fortsatt godt egnet til å samle troppene.

95 prosent av dem som stemte på Donald Trump regner seg for å være en «patriot», ifølge en meningsmåling fra i sommer. Etter en måned der Trump har inngått kontroversielle avtaler med demokrater, kan «respekt for flagget» fremstå som trygg grunn for presidenten.

Men reaksjonene har vært sterke, også fra folk som har vært Trumps venner og supportere. Fotballspiller Tom Brady og flere av NFL-lagenes eiere gikk ut offentlig mot presidenten. Og motorsporthelten Dale Earnhardt Jr., en av sørstatenes største sønner, siterte Kennedy på Twitter: «Alle amerikanere har rett til fredelig protest.»

All Americans R granted rights 2 peaceful protests

Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable-JFK — Dale Earnhardt Jr. (@DaleJr) September 25, 2017

Og likevel; hittil har presidenten hatt nærmest absolutt gehør for hvilke toner hans kjernevelgere ønsker å høre fra Det hvite hus. Hvis salget av Villanuevas fotballtrøye er noen indikasjon, kan han ha truffet blink også denne gangen.