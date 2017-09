Til tross for et enormt press fra omverdenen, har kurderne i Nord-Irak valgt å gjennomføre folkeavstemning om løsrivelse fra Irak. 5,2 millioner mennesker har anledning til bruke stemmeretten sin mellom klokken 08.00 og 18.00 mandag.

– Vi har ventet i 100 år på denne dagen, sier Rizgar, en mann i køen ved et stemmelokale i en skole i Erbil til Reuters. Erbil er den største byen i Kurdernes regionale selvstyremyndighet (KRG), som kurderne selv kaller for Kurdistan.

Med 100 år viser Rizgar trolig til det som skjedde etter 1. verdenskrig, da kurderne var det største folket i det fallerte ottomanske riket som ikke fikk en selvstendig stat.

AZAD LASHKARI / Reuters/NTB scanpix

Selvstendighet vil ikke komme automatisk

Men selv om kurderne i Nord-Irak har hatt et utstrakt selvstyre gjennom flere tiår, og selv om det skulle bli et solid flertall for selvstendighet, så er det ingen automatikk i at Kurdistan blir erklært som en selvstendig stat.

Folkeavstemningen er ikke bindende, men skal gi regionens leder Masoud Barzani ytterligere ryggdekning til å forhandle om løsrivelse.

Barzani sa på en pressekonferanse søndag at han regnet med et solid ja-flertall. Han sa forhandlingene med Bagdad om løsrivelse kunne ta et par år og at denne tidsrammen kunne bli forlenget hvis forhandlingene var vennligsinnede, melder Reuters.

Iraks statsminister Haider al-Abadi har tidligere truet med å gripe inn militært hvis avstemningen gjennomføres. Folkeavstemningen er også blitt sterkt kritisert av Iran, Tyrkia, Syria, USA og andre vestlige stormakter, som frykter at den kan utløse ytterligere uroligheter i Midtøsten.

AHMED JADALLAH / Reuters/NTB scanpix

Et Kurdistan kan få store problemer med naboene

Et erklært uavhengig Kurdistan kan få en særdeles trang fødsel. For det første vil resten av Irak motsette seg at kurderne erklærer uavhengighet.

For det andre har Kurdistan knapt noen venner i nabolaget. Iran stanset søndag alle direkte flyvninger til Kurdistan. Bagdad har bedt alle land om å stanse direkte oljekjøp fra den autonome regionen og forlanger at kurderne gir fra seg kontrollen over alle grenseposter mot Iran, Tyrkia og Syria.

Truer med å stoppe all oljeeksport

Særlig Tyrkia har vært spesielt truende, siden de har en voldelig kurdisk opprørsbevegelse innenfor sine grenser. Landet som forsyner kurderne med 70 prosent av alt de trenger, truer med å fryse all eksport og å stanse all import av olje og gass, skriver Hurriyet.

Særlig alvorlig for kurdernes økonomi ville det være hvis tyrkerne stanser den eksporten av olje og gass som i dag går ut gjennom Tyrkia.

Tyrkia planlegger også å legge press på regjeringen i Bagdad og Iran for å få dem til å innføre lignende tiltak mot kurderne, skriver Hurriyet.

Økonomien i Nord-Irak er allerede anstrengt på grunn av flere år med vanskelig samarbeid med Bagdad og en utmattende krig mot Den islamske staten.

Oljen er av avgjørende betydning

Utsiktene til fremtidige oljeinntekter er store i både Nord-Irak og resten av Irak.

Men da må man først få oljen opp og deretter få den solgt. Oljeselskapene som har etablert seg i Nord-Irak har allerede hatt problemer med å få ut pengene for oljen de har eksportert, siden betalingen har foregått gjennom Bagdad, forklarer sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets.

– Vi har sett før at olje er blitt brukt som et våpen, og det kan bli gjort alvor av truslene om å stanse oljeeksporten, tror Saltvedt.

Usikkerheten om hva som kommer til å skje, kan også hindre vekst i økonomien i Nord-Irak. Investeringer som uteblir i oljesektoren kan legge en brems på hele økonomien.