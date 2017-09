Det eneste lyspunktet for presidenten i den store meningsmålingen som er gjort for Washington Post-ABC News poll, er at Donald Trump får gode skussmål for måten han har håndtert orkanene som har rammet USA.

Omkring tre-fjerdedeler av de spurte, støtter tøffere økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea for å presse myndighetene der til å stanse sitt atomvåpenprogram. Det er bare en tredjedel av de spurte som mener USA skal tilby økonomisk bistand eller andre økonomiske incentiver for å få Nord-Korea til å gi opp atomvåpenprogrammet, skriver The Washington Post.

Richard Drew / TT / NTB scanpix

En radioaktiv ordkrig

President Donald Trump har både i taler i USA og fra talerstolen i FNs generalforsamling slengt med leppen om Nord-Korea og lederen Kim Jong-un og fått svar:

– Ingen andre enn Trump er på selvmordsoppdrag, sa Nord-Koreas utenriksminister, Ri Yong-ho i en tale til FNs generalforsamling i New York lørdag.

Julie Jacobson / TT / NTB Scanpix

Det var i en tale i FN tirsdag at president Donald Trump gikk hardt ut mot Nord-Korea. Han kalte landets leder Kim Jong-un for «rocket man» og sa at Kim er på et «selvmordstokt».

Hvorpå Kim repliserte med at han skulle «temme den sinnsforvirrede senile amerikanske gamlingen med ild».

Stoler ikke på Trump

Dette har neppe styrket Trump på hjemmebane.

Det er bare 37 prosent av de spurte som stoler på at Trump kan håndtere situasjonen på en ansvarlig måte. Til sammenligning er det 42 prosent som sier at de ikke stoler på ham i denne saken i det hele tatt. Til sammenligning er det 72 prosent som tilsammen har tillit til at de militære lederne i USA kan håndtere Nord-Korea situasjonen.

Det er bare 8 prosent av de spurte som mener at Nord-Koreas leder Kim Jong-un vil opptre ansvarlig.

Stabiliserer sin popularitet

I den amerikanske opinionen er president Trump fortsatt lite populær. Det er 39 prosent som synes han gjør en god jobb og 57 prosent mener han gjør en dårlig jobb. I juli var det bare 37 prosent som mente han gjorde en god jobb. Dette er innenfor feilmarginen, men The Washington Post skriver at oppslutningen om presidenten (approval rating) synes å ha stabilisert seg, en trend som underbygges av andre målinger.

Håndtert orkaner bra

Men i denne målingen er det en klar majoritet (65 prosent) som gir presidenten støtte for hans håndtering av de store orkanene som har rammet USA og den avtalen han gjord med demokratene som sikrer krisehjelp til de rammede.

The Washington Post skriver at totalt var syv av 10 i undersøkelsen positive til de føderale myndighetenes innsats etter orkanene. Det er litt lavere enn det Barack Obama-administrasjonen fikk i etterkant av orkanen Sandy i 2012, men det er betydelig bedre enn hva folk flest syntes om president George W. Bush håndtering av orkanen Katrina i 2005, da fire av 10 syntes den føderale regjeringen gjorde en god jobb.