Sør-Korea trygler Kim Jong-un om en fredelig løsning

– Vi er i ferd med å komme til et punkt der det ikke er noen vei tilbake, advarte Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha torsdag kveld. Hun var invitert til å et holde innlegg i FNs sikkerhetsråd om atomvåpen.

– Sanksjonene er ikke ment å ødelegge Nord-Korea, men å tvinge dem til forhandlingsbordet og føre til avvæpning, sa Kang.

Hun avsluttet talen med å be innstendig om at Nord-Korea nå «komme til den riktige siden av historien».

Utenriksministeren understreket også at den eneste måten å unngå katastrofe er hvis alle land nå overholder sanksjonene strengt og stanser absolutt all handel.

Hun trakk frem raffinerte oljeprodukter og arbeidskraft – to punkt som var tydelig rettet mot Kina og Russland.

Et fredsbudskap til Nord-Korea

Det var dermed andre gang i løpet av dagen at Sør-Korea understreket at de ikke ønsket å ødelegge nabolandet fullstendig, slik president Donald Trump truet med tirsdag. I sin tale til hovedforsamlingen var Sør-Koreas president Moon Jae-in svært tydelig på at landet ønsker en fredelig løsning.

– Vi ønsker ikke at Nord-Korea skal kollapse. Vi søker ikke gjenforening ved å annektere eller på andre måter overta, sa Moon.

– Selv nå, dersom Nord-Korea bestemmer seg for å komme til den riktige siden av historien, så er vi klare til å hjelpe sammen med det internasjonale samfunnet.

Men både Japan og USA har tatt en hardere linje. Statsminister Shinzo Abe skrev i et innlegg i The New York Times søndag at han «støtter fullt ut USAs holdning om at alle muligheter er åpne». Torsdag kunngjorde president Trump at USA ville innføre enda strengere sanksjoner under en lunsj med Moon og Abe i New York.

Et mirakel

Konflikten med Nord-Korea har ligget som en mørk sky over FNs hovedforsamling her i New York denne uken. Det nesten tre timer lange møtet i sikkerhetsrådet skulle handle om å hindre spredning av atomvåpen, men svært mye av tiden ble dedikert til Nord-Korea.

USAs utenriksminister Rex Tillerson trakk frem den tyngende ansvaret det er å være en atommakt.

– Å skaffe seg atomvåpen fører ikke til mer sikkerhet, prestisje eller andre goder – men tvert imot fører det til isolasjon og intens granskning fra hele det verdenssamfunnet, sa Tillerson.