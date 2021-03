Minst 32 har mistet livet i togulykke i Egypt

Minst 32 personer har omkommet og 66 er skadet i en togkollisjon sør i Egypt, opplyser landets helsedepartement.

26. mars 2021 13:22 Sist oppdatert nå nettopp

Videoopptak som nyhetsbyrået AFP har fått tak i, viser at flere vogner har veltet på ulykkesstedet, som ligger i Sohag-provinsen, om lag 46 mil sør for hovedstaden Kairo.

Ifølge Al Jazeera er det blitt sendt 36 ambulanser til området. De skadede blir brakt til sykehus i området.

Det skal ha vært to tog som kolliderte, melder Reuters. Kollisjonen skal ha ført til at tre vogner veltet over ende.

Årsak: passasjerer trykket på nødbremsene

Kollisjonen oppstod etter at uidentifiserte personer utløste nødbremsene i det ene toget. Bremsene fikk det fremste toget til å stoppe brått, slik at det andre toget kolliderte inn i det bakfra, sa Egyptiske jernbanemyndigheter til Reuters.

Myndighetene har utnevnt en teknisk komité som skal følge opp situasjonen og etterforske ulykken videre.

Egyptiske medier har publisert bilder som viser de veltede vognene med passasjerer som ikke kommer seg ut. Enkelte ofre ser ut til å være bevisstløse, andre blør.

Det er også bilder av folk som bærer bort omkomne og legger dem på bakken i nærheten av ulykkesstedet.

Flere togulykker i Egypt de siste årene

Egypt har tidligere opplevd flere alvorlige togulykker.

I 2002 omkom 373 mennesker da det brøt ut brann på et overfylt tog sør for Kairo, og det har vært mange dødsulykker siden.

Rundt 50 mennesker mistet livet og 120 ble skadet da et tog fra Kairo braste inn i et annet som sto stille på en liten stasjon ved Alexandria i august 2017.

Og i februar 2019 kjørte et ubemannet lokomotiv inn i en plattform på en stasjon i Kairo, noe om førte til brann og tap av 31 liv.

De mange ulykkene skyldes både dårlig infrastruktur og vedlikehold samt menneskelig svikt.