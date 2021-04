EUs legemiddeltilsyn ser sammenheng mellom Astra Zenecas vaksine og blodpropp

En tjenestemann i EUs legemiddeltilsyn sier til nyhetsbyrået AFP at det er en sammenheng mellom Astra Zenecas vaksine og tilfeller av blodpropp.

Astra Zenecas vaksine ses i sammenheng med en rekke tilfeller av blodpropp. Foto: Dado Ruvic / Reuters / NTB

6. apr. 2021 11:42 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg mener vi nå kan si at det er en klar kobling til vaksinen, sier EMAs vaksinesjef Marco Cavaleri i et intervju som er publisert i den italienske avisen Il Messaggero tirsdag. Han sier det fortsatt ikke er klart hva som fører til den alvorlige reaksjonen.

Cavaleri antyder at koblingen mellom vaksinen og tilfeller av blodpropp blir bekreftet av tilsynet i løpet av noen timer.

I Norge er Astra Zeneca-vaksineringen satt på pause inntil videre etter at det ble oppdaget at flere personer som hadde fått vaksinen, ble rammet av blodpropp.

En faggruppe på Rikshospitalet slo 18. mars fast at de mente vaksinen var årsaken til blodpropp hos tre helsearbeidere.

Sent i mars ble det kjent at EUs legemiddeltilsyn (EMA) hadde funnet 65 tilfeller av en sjelden blodproppvariant er registrert hos Astra Zeneca-vaksinerte i Europa og EØS.

Går lengre enn før

Da sa EMA-sjef Emer Cooke at de hadde gransket 62 alvorlige tilfeller, inkludert 14 dødsfall, av den sjeldne blodpropptypen. Denne er funnet blant 9,2 millioner i EU/EØS som har fått vaksinen.

Konklusjonen som Cavaleri nå omtaler, går lengre enn det EMA har kommunisert tidligere. EMA har tidligere kommunisert at en årsakssammenheng mellom vaksinen og blodpropp foreløpig ikke kunne bevises, men heller ikke kunne utelukkes.

– I henhold til nåværende kunnskap, finnes det ikke bevis som kan underbygge å begrense bruken av vaksinen i noen befolkningsgrupper, sa Cooke 31. mars.

Legemiddelverket: – Uventet

Steinar Madsen er medisinsk direktør i Legemiddelverket.

– EMAs uttalelse var litt uventet, sier han til Aftenposten.

– Vi venter på en offisiell uttalelse, legger han til.

Det er EMAs sikkerhetskomité Prac som gransker vaksinen for EU. Legemiddelverket har i Prac-møter kjempet for å få blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger inn som mulige bivirkninger. Det har ikke Prac gått med på. Inntil nå.

Steinar Madsen er medisinsk direktør i Legemiddelverket. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM

Dersom Prac endrer bruksanvisningen, blir det gjeldende for alle EU/EØS-land.

– På bakgrunn av dette, er det opp til FHI å bestemme om den skal brukes. Da vil totalsituasjonen vurderes.

Hvor stor tilgang på vaksiner man har er et sentralt punkt for FHIs vurderinger, ifølge Madsen. De leter også etter spesifikke grupper i befolkningen som er mer utsatt for bivirkningene.

– Positivt

David Benee Olsen er Norges representant i Prac.

Han er glad for endelig å få gjennomslag. Olsen har i ukevis jobbet for å overbevise Prac om at det er en sammenheng mellom blodpropp og vaksinen.

– Det er positivt at EMA endelig gir uttrykk for samme konklusjon, sier Olsen til Aftenposten.

Han varsler en offisiell uttalelse fra EMA i løpet av tirsdag.

– Det er ingen hemmelighet at vi, fra norsk hold, har ment dette lenge, legger Olsen til.

Olsen er utsendt fra Legemiddelverket.

Astra Zeneca i mars: Ingen økt forekomst

I midten av mars sendte Astra Zeneca ut en pressemelding der de understreket at det ikke finnes noe som tyder på at deres vaksine kan gi økt risiko for blodpropp.

Ifølge Astra Zeneca viser en analyse av selskapets sikkerhetsdata at det ikke er tegn til økt risiko for blodpropp hos vaksinerte. Denne analysen bygger på opplysninger om meldte tilfeller etter at det er satt mer enn 17 millioner vaksinedoser, sa selskapets pressesjef til NTB 14. mars

Saken oppdateres.