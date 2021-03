Ni dødsfall og 31 tilfeller av blodpropp etter AstraZeneca-vaksine i Tyskland

Et tysk institutt har funnet 31 tilfeller av blodpropp hos personer som har fått Astra Zenecas vaksine, ifølge Der Spiegel. Ni av pasientene døde.

Det er registrert ni dødsfall og 31 tilfeller av blodpropp hos personer som har fått Astra Zenecas vaksine i Tyskland. Flere steder gis ikke vaksinen til kvinner under 55. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB

NTB

29 minutter siden

I så godt som alle sakene – 29 av 31 – er det kvinner i alderen 20 til 63 år som er rammet av såkalt sinusvenetrombose, skriver Der Spiegel.

De to siste pasientene som er registrert av Hans Ehrlich-instituttet, er en mann på 36 år og en mann på 57 år.

Fortsatt pause noen steder

Tyskland satte bruken av Astra Zenecas vaksine, som har fått det nye navnet Vaxzevria, på vent nylig, men gjenopptok den etter at EUs legemiddelbyrå EMA sa vaksinen var «effektiv og sikker».

Det er fortsatt regionale unntak. Regionen Euskirchen i Nordrhein-Westfalen gir ikke vaksinen til kvinner under 55 etter at to kvinner fikk blodpropp.

Også det velrenommerte sykehuset Charité i Berlin har slutten å gi Astra Zenecas vaksine til kvinner under 55. Dette beskrives som et «føre var»-tiltak. Det er ikke registrert blodpropptilfeller knyttet til vaksinen ved sykehuset.

Flere kvinner vaksinert

Der Spiegel sier at i de åtte forbundsstatene som deler informasjon om kjønn og alder på de vaksinerte, har rundt 1,78 millioner kvinner under 70 år fått Astra Zenecas vaksine. 29 tilfeller av blodpropp tilsvarer én pr. 61.400 vaksinerte. Til sammenligning har rundt 864.000 menn fått Vaxzevria. Dermed er det ett tilfelle av blodpropp pr. 432.000 vaksinerte.

Kvinner under 70 utgjør rundt to tredjedeler av dem som har fått vaksinen. At det er flere kvinner enn menn som har fått Vaxzevria forklares i stor grad at denne vaksinen først ble gitt til personer som jobber i omsorgsyrker.

Norge og Danmark er blant landene som fortsatt ikke har tatt vaksinen i bruk igjen før ytterligere granskning av de sjeldne, men alvorlige tilfellene er gjort.