USA smuldrer opp - bokstavelig talt. «Fremstår som en falmet storhet».

Kommentator Christina Pletten og USA-korrespondent Øystein K. Langberg snakker om USAs oppsiktsvekkende dårlige infrastruktur og om Joe Bidens forsøk på å gjøre noe med problemet i denne ukens Aftenpodden USA.

Mange presidenter har forsøkt å få vedtatt en pakke som vil overhale landets infrastruktur. Vil Joe Biden lykkes? Foto: Steven Senne / AP

Nå nettopp

Presidentens nye infrastrukturpakke, som ble lagt frem i forrige uke, beløper seg til svimlende 17.000 milliarder kroner.

Den kan få store innenrikspolitiske konsekvenser og kan også ende opp med på påvirke maktbalansen i verden.

– Det er et desperat behov for å gjøre noe med infrastrukturen, sier Pletten.

Hun peker på at USA en gang lå fremst i verden på områder som jernbane, strømnett og veisystem, men at tiår med manglende vedlikehold har gjort at kvaliteten på infrastrukturen i dag er en konkurranseulempe.

– Når det gjelder infrastruktur fremstår USA som en falmet storhet, sier Langberg.

Hør podcasten her:

Rusavhengighet og dårlig helse

Å gjøre noe med USAs veier, broer og flyplasser, er populært blant både demokratiske og republikanske velgere, ifølge meningsmålinger.

Men republikanerne beskylder Biden for å bruke lovpakken som påskudd for å gjennomføre demokratiske hjertesaker som har lite med infrastruktur å gjøre.

Pletten og Langberg mener republikanerne har noen poenger i sin kritikk, men at partiet likevel løper en risiko ved å stemme imot infrastrukturpakken.

«Alle» ser nemlig at det er et behov for å gjøre noe.

– Dette er en relativt enkel sak for Biden å selge til velgerne fordi infrastrukturen er så elendig som den er, mener Pletten.

