Flere hundre drept av militæret i Myanmar. Dette må du vite om konflikten nå

Lørdag var det stor militærparade i Myanmar. Samtidig ble demonstranter som protesterer mot militærkuppet drept.

En famiilie sørger over tapet etter at en mann ble skutt og drept lørdag. Han deltok i en demonstrasjon i Yangon, Myanmar. Foto: Reuters (sladdet av Aftenposten)

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

27. mars 2021 14:25 Sist oppdatert nå nettopp

Demonstranter i Myanmar står i fare for å «bli skutt i hodet og ryggen». Det var beskjeden militæret i landet ga på en statlig TV-kanal lørdag, skriver australske ABC News.

Myanmar har vært preget av stor uro etter at militæret grep makten i et kupp 1. februar. Gjentatte demonstrasjoner blir slått ned på med skarp ammunisjon.

Som fryktet ble også lørdagen preget av dødelige konfrontasjoner. Det skjer i forbindelse med en storslått militærparade i hovedstaden Naypyidaw. Så langt er minst 19 nye personer drept og tallet stiger, melder nyhetsbyrået AFP. Andre melder om dødstall på over 90. Fra før er flere hundre liv gått tapt i opptøyene.

Veien ut av dette blodbadet byr på flere utfordringer. Dette er viktig å vite om konflikten nå:

1. Slik har konflikten utviklet seg

Den politiske konflikten som nå pågår har dype røtter tilbake i tid.

Landet var en britisk koloni frem til en militærjunta tok makten i 1962. Ikke før på 1980-tallet begynte en demokratisk bevegelse å få fotfeste.

Med den nå kjente politikeren Aung San Suu Kyi i spissen, vant det demokratiske partiet NLD valget i 1990. Men juntaen annullerte valget og fortsatte å undertrykke bevegelsen. Suu Kyi mottok Nobels fredspris året etter. I denne perioden tvang militærjuntaen henne inn i husarrest i flere år.

Etter hvert ble regimet presset i en mer demokratisk retning. NLD vant igjen valget i 2015, og denne gangen fikk Suu Kyi overta noe av styringen. Men militæret beholdt mye makt takket være grunnloven de selv hadde innført.

Militæret gikk på nok et nederlag under valget i 2020 og anklaget motstanderne for valgfusk. Dette kulminerte i militærkuppet 1. februar. Suu Kyi ble satt i husarrest i likhet med flere partifeller.

Demonstranter ber om at Aung San Suu Kyi settes fri under en demonstrasjon 28. februar. Foto: Reuters

2. Lover nyvalg

Samtidig som landet er i dyp krise, feiret militæret «de væpnede styrkers dag» lørdag. Da gjentok Myanmars militærleder, Min Aung Hlaing, et løfte om å holde nyvalg.

Han har hele tiden beskrevet situasjonen som en legitim unntakstilstand og har lovet nyvalg flere ganger. Men heller ikke denne gangen kunngjorde han noen dato for valget, skriver Reuters.

– Hæren vil gå i hånd med hele nasjonen for å beskytte demokratiet, sa Hlaing under paraden i Naypyidaw.

Hlaing sa også at han forsøker å beskytte folket og gjenopprette fred i hele landet. Juntaen har flere ganger forsvart sin fremferd ved å peke på at demonstrantene er voldelige og bryter loven.

Myanmars militærleder, Min Aung Hlaing, feriet «de væpnede styrkers dag» med en militærparade, lørdag. Foto: AP

3. Demonstrantene har endret taktikk

I starten av mars skrev Aftenposten om 19-åringen Kyal Sin som ble skutt av militæret i Mandalay. Seniorforsker Marte Nilsen ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO) fortalte at ungdom står i første rekke i demonstrasjonene.

– Myanmar har på ti år gått fra å være et lukket militærdiktatur til et åpent samfunn. For denne jenta, og de andre unge i gatene, handler det om en eksistensiell kamp, sa Nilsen.

I et forsøk på å unngå militærets dødelige maktbruk har demonstrantene endret taktikk de siste ukene. De satser på spredte protester i stedet for de store massedemonstrasjonene som har preget landet siden kuppet.

Men dødsfallene har fortsatt i et urovekkende tempo rundt om i landet. Det er lørdag meldt om dødelige sammenstøt i byene Mandalay og Yangon.

Nyhetsnettstedet Myanmar Now melder at antallet drepte har steget til 91. Nyhetsbyrået AP viser til en uavhengig forsker i Yangon som har talt 93 døde. Han ønsker å være anonym av hensyn til egen sikkerhet.

Til sammen var minst 320 demonstranter drept frem til fredag, ifølge Myanmar’s Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). Kun dokumenterte dødsfall er inkludert. Organisasjonen anslår at 25 prosent av de som er bekreftet drept, er truffet av skudd mot hodet, skriver Reuters.

Militærjuntaen i landet opererer med et lavere antall døde. Tidligere denne uken opplyste juntaen at 164 demonstranter og ni medlemmer av sikkerhetsstyrkene var blitt drept.

En gruppe demonstranter bærer med en skadet person under en demonstrasjon i Mandalay, lørdag. Foto: Reuters

4. Møter stor motstand internasjonalt

11. mars fordømte et enstemmig FNs sikkerhetstråd militærets voldsbruk. Også det mektigste landet i regionen, Kina, var med på vedtaket, som fastslo at også fredelige demonstranter rammes. Norge ønsket en enda sterkere uttalelse, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NTB.

– Flere barn er blant de drepte. Ungdom står i første rekke i de fredelige demonstrasjonene, og mange er blitt skutt, drept, skadet og traumatiserte. Kvinner blir utsatt for målrettede angrep av militæret, sa hun.

Senere har det internasjonale presset økt. Mandag ila EU sanksjoner mot 11 medlemmer av militærjuntaen. Denne uken innførte også USA sanksjoner mot to store konserner som kontrolleres av militæret i Myanmar. Konsernene MEHL og MEC har dominerende posisjoner innen flere deler av Myanmars økonomi.

– Sanksjonene er rettet mot dem som ledet kuppet, militærets økonomiske interesser og pengestrømmene som underbygger det burmesiske militærets brutale undertrykkelse, sa USAs utenriksminister Antony Blinken.

Også Storbritannia innfører sanksjoner mot selskapet MEHL. Utenriksminister Dominic Raab sa målet er å stanse pengestrømmer som brukes til undertrykkelse av sivile.

Russlands utenriksminister var den eneste utenlandske politikeren som deltok på lørdagens parade i Myanmar. Dette til tross for at Russland signerte fordømmelsen av voldsbruken i landet i FNs sikkerhetsråd.

En gruppe demonstranter har med seg hjemmelagede piler og buer under en demonstrasjon i byen Yangon, lørdag. Foto: AP

5. Hva bringer fremtiden?

Til tross for de nye sanksjonene mener FNs spesialrapportør Tom Andrews at juntaen slipper for lett unna. Det kom frem i en uttalelse torsdag. Der etterlyste han et krisemøte i FN for å enes om en tøffere tone overfor kuppmakerne.

– Forholdene i Myanmar blir stadig verre, men det kommer til å bli enda verre uten et øyeblikkelig og robust internasjonalt løfte om støtte til dem som lever under beleiring, sier Andrews.

Han mener sanksjonene ikke fratar juntaen nok inntekter. De bør strupes slik at de ikke har råd til å fortsette, mener han. Slik det ser ut nå, viser hverken demonstrantene eller juntaen tegn til å gi seg.

Myanmar har også vært under sterkt press for å løse situasjonen rundt rohingya-folket. Siden 2017 er over 800.000 rohingyaer blitt drevet på flukt fra Myanmar til Bangladesh.

Suu Kyi har fått krass kritikk for ikke å stoppe folkemordet. Etter internasjonalt press lovet hennes regjering at rohingyaene skal få komme tilbake. Men situasjonen har vært for spent og utrygg. Etter kuppet er ikke utsiktene for dette noe bedre.