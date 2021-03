De risikerer lange fengselsstraffer for å drive journalistikk. – Vi fortsetter å jobbe i skjul

Kritisk journalistikk om juntaen er nå forbudt i Myanmar. Det stopper ikke journalistene som mener de har et fortrinn.

Med store militære lastebiler møtte juntaen i Myanmar opp utenfor kontorene til en av landets uavhengige medier. Foto: Privat

9. mars 2021 21:33 Sist oppdatert 7 minutter siden

Tirsdag ettermiddag stormet juntaen i Myanmar kontorene til Mizzima. Men ingen av journalistene var i hovedkontorene i Yangon. De har ikke vært der på flere uker.

– Vi visste at de ville komme, sier mediets redaktør og grunnlegger, Soe Myint, til Aftenposten.

Han er iført en nystrøket hvit skjorte, og sitter i et rom tilsynelatende uten vinduer.

Vi snakker via en kryptert tjeneste. Han sitter i en av de skjulte lokalene han og journalistene nå har rigget seg til i.

Kort tid etter at ransakingen var over, gikk journalister fra The Irrawaddy inn i de raserte lokalene. Juntaen ser ut til å ha endevendt kontoret.

Slik så det ifølge The Irrawaddy ut i Mizzimas lokaler etter at juntaen hadde vært der. Foto: Skjermbilde

Mandag tok militærjuntaen lisensen fra fem forskjellige medier, deriblant Mizzima. De andre mediene er Myanmar Now, Democratic Voice of Burma, Khit Thit Media og 7 Day News.

Alle mediene har til felles at de har dekket den siste tidens protester mot kuppet. Men ingen av dem har planer om å bukke under fra presset fra juntaen. Ikke denne gangen.

Fakta Kuppet i Myanmar 1. februar i år erklærte militæret i Myanmar at de hadde tatt makten ved et kupp. Landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, var arrestert sammen med flere andre sentrale regjeringsmedlemmer fra partiet National League for Democracy (NLD). Bakgrunnen skal være militærets misnøye med valget som ble avholdt 8. november i fjor. Da vant Suu Kyi og partiet hennes nok stemmer til fem nye år med makten. Kilde: Aftenpostens arkiver Vis mer

Har et fortrinn de ikke hadde sist gang

Frontier Myanmar er en av mediene som foreløpig ikke er blitt fratatt lisensen.

«Men vi har fått advarsler om å ikke referere til juntaen som junta, regimekuppregjering også videre», skriver de i dagens nyhetsbrev.

Videre skriver de at de tror journalistikken i dag har verktøy nok til å ikke gå tilbake til et før 2010-nivå. Med referanse til den forrige perioden juntaen hadde makten i landet.

Verktøyene er internett og sosiale medier.

«Selv om publikasjoner blir tvunget i eksil er det et vell av brukerstyrt innhold, og det er relativt enkelt å kontakte kilder i Myanmar på en trygg måte», skriver de.

Den internasjonale presseorganisasjonen Human Rights Watch fordømte tirsdag de nye lovene fra juntaen. De omtalte det som et angrep på pressefriheten og oppfordret det internasjonale samfunnet til å «ta sterkt avstand fra de pågående angrepene på uavhengig media.», skriver AP.

Har filmet folk som er blitt brutalt banket opp

Minst 54 personer er blitt drept i protestene hittil, ifølge FN. Flere hundre er skadet. Over 1700 er arrestert. Mizzimas journalister har sluppet relativt billig unna konfrontasjonene.

– En reporter ble truffet av en gummikule, men ble ikke alvorlig skadet, en annen opplevde at noen kastet stein på huset hans mens han sov, en annen ble arrestert da han rapporterte live.

– Hva skjedde med ham?

– Han ble løslatt kort tid etter, men måtte love å aldri drive med journalistikk igjen.

Soe Myint fikk tilsendt bilder av at juntaen omringet de tidligere kontorene deres. Foto: Privat

Mizzima har dokumentert langt verre konfrontasjoner med militæret.

– Vi har filmet folk som blir banket opp brutalt av militæret. Vi fikk også høre om en som ble arrestert, og neste dag ble han funnet død. Torturert, hevder Myint.

Soe Myint er redaktør for det uavhengige myanmarske mediet Mizzima. Foto: Skjermbilde

– Hva risikerer dere ved å fortsette å rapportere slik dere gjør nå?

– Vi kan bli arrestert og siktet for anti-regjerings handlinger.

– Hvilken straff innebærer eventuelt en slik dom?

– Syv år i fengsel, svarer han.

Minst 35 journalister har ifølge det uavhengige mediet Myanmar Now blitt arrestert siden kuppet. Bare 19 har sluppet fri.