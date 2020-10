USAs poststemmer forsterker thrilleren på valgnatten

Mengden med poststemmer kan forsinke opptellingen i USAs presidentvalg. I avgjørende vippestater åpnes ikke stemmekonvoluttene før på selve valgdagen.

En transportarbeider i Columbus i delstaten Ohio leverer stemmesedler til postvesenet i USA. I år blir antallet forhåndsstemmer rekordhøyt. Foto: Jay Laprete / AP /NTB

NTB-DPA

6 minutter siden

– Før valgseddelen kan telles, skal et valgstyre sjekke signaturen på konvolutten, den skal åpnes, brettes ut og skannes gjennom systemet, sier direktør Amber McReynolds i National Vote at Home Institute.

Det er i årets presidentvalg ventet at rekordmange amerikanere leverer forhåndsstemmer via post på grunn av koronasmitte. Ifølge avisen New York Times er det sendt ut mer enn 80,5 millioner sedler for forhåndsstemmer via post. Under valget for fire år siden ble det tilsvarende sendt ut 33 millioner.

Systemet for hvordan forhåndsstemmer kan leveres, tidsfrister og når selve opptellingen starter, varierer i alle de 50 statene. Statene der resultatene er vente å være jevne, og som er på vippen, blir avgjørende for utfallet på presidentvalget.

Vippestater

Wisconsin og Pennsylvania er blant de viktige statene som president Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden kniver tett om. Her kan det lett bli nødvendig med en fintelling av valgstemmene for å avgjøre.

Det er ventet en stor mengde poststemmer, men opptellingen starter ikke før klokken 7 om morgenen på valgdagen. Valgstyret i Wisconsin sier likevel at de venter å bli ferdig med det meste av tellingen på onsdag, dagen etter valgdagen.

I vippestaten Pennsylvania vil det uansett gå flere dager før alle stemmene er telt. Forsinkede stemmer, men som er poststemplet på valgdagen, blir telt med frem til 6. november, skriver avisen New York Times som har laget en oversikt over når man kan vente resultater i de forskjellige sentrale vippestatene.

Tidlig valgtelling

Valgmyndighetene i flere delstater har bedt om å få starte valgopptellingen tidligere på grunn av alle poststemmene. Av frykt for forsinkelse i posten sier også flere delstater ja til stemmer som kommer sent, så lenge valgkonvolutten er stemplet valgdagen.

Michigan tar imot stemmer som er opp til 14 dager forsinket. Som i resten av landet, er det også her ventet rekordmange poststemmer. Valgstyret fikk, etter diskusjon i delstatens folkeforsamling, åpnet for at opptelling i år kan starte dagen før valgdagen. Vippestaten forventer at en større andel av stemmene skal være telt opp innen fredagen, altså tre dager etter valget.

Øyner på Florida

Mange øyne vil være rettet mot Florida og Arizona på valgnatten. Begge statene er ventet å komme tidlig med resultater. I Florida startet opptellingen av poststemmene allerede 24. september. Samtidig telles ikke forsinkede stemmer som kommer inn etter valgdagen.

– Florida kan håndtere en stor strøm av poststemmer, sier styreleder Daniel Smith i avdelingen for statsvitenskap ved universitetet i Florida, som likevel ikke vil garantere at det ikke blir problemer.

– Alt er mulig hvis det blir et tett valg, slår han fast.

President Trump vant begge disse statene i 2016, og han trenger å vinne dem igjen. Om demokratenes Biden vinner her, kan det være et tidlig signal under valgnatten om at det kan bli et presidentskifte.

Sent i posten

Også i Nord-Carolina og Georgia er de allerede i gang med opptelling av poststemmene. Her kommer de første resultatene tidlig. I Georgia har over 1,5 millioner av delstatens 7 millioner stemmeberettigede denne uken enten forhåndsstemt eller stemt via post. Under valget for fire år siden ble det levert 37.000 poststemmer.

I Nord-Carolina sier valgstyret at de vil ha klart tallene på en stor andel av stemmene i løpet av valgnatten.

– Men for å få fastslått en vinner, er vi avhengige av hvor jevne resultatene blir, og hvor mange poststemmer som er sene etter valgdagen, sier talsperson Patrick Gannon i valgstyret. Nord-Carolina tar imot stemplede poststemmer som er forsinket, i tre dager etter valget.

Vippestatene Ohio og Minnesota er også trolig klare med resultater tidlig. Men begge statene aksepterer poststemmer som er forsinket i henholdsvis ti og sju dager etter valgdagen, bare de er stemplet tidsnok.

En stor andel poststemmer som er forsinket, vil påvirke opptellingen. Ohios valgstyre sier at resultatet av opptellingen er ventet å være klart onsdag, dagen etter valget.