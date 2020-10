Amy Cooper tiltalt for falsk anklage etter å ha anmeldt svart fuglekikker

Amy Cooper skal to ganger ha ringt nødtelefonen og kommet med falske anklager mot en svart fuglekikker i Central Park i New York. Onsdag måtte hun svare for seg i retten.

Amy Cooper ble bedt om å respektere båndtvangen i Central Park i New York. Da ringte hun politiet og hevdet at en svart mann, Christian Cooper, truet henne. Bildet er klippet fra videoen som Christian Cooper tok av hendelsen. Foto: Christian Cooper / Christian Cooper

14. okt. 2020 23:01 Sist oppdatert nå nettopp

Amy Cooper er den hvite kvinnen som i mai i år ringte politiet i New York for å anmelde en svart fuglekikker i Central Park. Hun hevdet at fuglekikkeren truet henne.

Fuglekikkeren, Christian Cooper, filmet imidlertid hele hendelsen og kunne dokumentere at han ikke på noen måte opptrådte truende.

Hendelsen fant sted da han ba henne respektere båndtvangen i et område av Central Park der han oppholdt seg for å observere fugler.

Amy Cooper ble rasende og ringte sporenstreks til politiet. Hun hevdet hun ble truet. Videoen, derimot, viser at Christian Cooper fremsto som rolig og ikke var i nærheten av å true henne.

Videoen fra mai gikk viralt og ble et eksempel verden over på hverdagsrasisme.

Hendelsen er også blitt en slags dokumentasjon på et fenomen som amerikanske medier omtaler som «Karen». En «Karen» er en hvit, middelaldrende forstadskvinne kvinne som ringer politiet for den minste ting og blåser hendelser ut av alle proporsjoner.

– Det er en mann, en afrikansk-amerikansk, som filmer meg. Han truer meg og hunden min. Det er en afrikansk-amerikansk mann. Jeg er i Central Park, og han filmer meg og truer meg og hunden min, gjentar Amy Cooper i videoen som den svarte fuglekikkeren, Christian Cooper, tok opp da hun ringte politiet.

Hundeeieren og fuglekikkeren er ikke slekt med hverandre til tross av at de har samme etternavn.

For fargede amerikanere kan trusler om å ringe politiet oppleves som svært skremmende. Afroamerikanere vet at de er spesielt utsatt for politivold. En hvit kvinne som hevder at hun trues på livet av en svart mann, kan regne med rask respons.

Videoen ble for øvrig spredt samme dag som afroamerikaneren George Floyd ble drept av politiet i Minnesota.

Mistet jobben

Amy Coopers arbeidsgiver, finansselskapet Franklin Templeton, reagerte sterkt på videoen og ga henne sparken. Senere har Amy Cooper beklaget det hun gjorde.

Onsdag var det et digitalt rettsmøte i Manhattan Criminal Court der Amy Cooper forklarte seg via video på grunn av koronarestriksjoner, skriver CNN.

Under rettsmøtet kom det frem at Amy Cooper hadde ringt politiet to ganger med falske anmeldelser av Christian Cooper. Tidligere har det kun vært én nødsamtale som har vært offentlig kjent.

Ifølge aktor hevdet Amy Cooper i nødsamtale nummer to at Christian Cooper hadde forsøkt å angripe henne, skriver The New York Times.

Kan slippe fengsel

Amy Cooper er nå i dialog med påtalemyndigheten om en «plea deal», en tilståelsesdom, slik at hun kan unngå å sone bak murene. Det opplyste aktor Joan Illuzzi i retten.

Han sa at Amy Cooper hadde misbrukt politiet på en «rasemessig støtende» måte, at anmeldelsene var «designet for å skremme».

Han sa at påtalemyndigheten forsøker å finne en løsning på saken som vil innebære at Amy Cooper offentlig beklager og tar ansvar for det hun har gjort. Og at hun skal gå gjennom et utdanningsprogram.

Partene har fått frist til 17. november med å bli enige om en avtale.

