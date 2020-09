FN-topp krever gransking av overgrep i Hviterussland

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, krever at de ansvarlige for overgrep mot opposisjonelle i Hviterussland stilles til ansvar.

Regimet i Hviterussland har slått hardt ned på protestene som brøt ut da Aleksandr Lukasjenko sikret seg sin sjette presidentperiode, angivelig etter å ha vunnet over 80 prosent av stemmene i valget 9. august. AP / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

– Alle anklager om tortur og andre former for mishandling begått av sikkerhetsstyrkene, må dokumenteres og etterforskes, slik at de ansvarlige kan stilles til ansvar, sa Bachelet da hun mandag åpnet den 45. sesjonen i FNs menneskerettsråd i Genève.

Hun fikk støtte fra Tysklands representant i rådet, Michael von Ungern-Sternberg, som på vegne av EU fremmet et forslag om å holde en spesialsesjon om utviklingen i Hviterussland førstkommende fredag.

– Forsvinninger, bortføringer, utvisninger og vilkårlige fengslinger fortsetter daglig i Hviterussland, sa han.

25 av menneskerettsrådet medlemsland, de fleste av dem vestlige, stemte for forslaget, mens Venezuela og Filippinene stemte imot og 20 utviklingsland avsto fra å stemme.

Hviterusslands representant i rådet kaller beslutningen om å holde en spesialsesjon «en form for direkte innblanding i en suveren stats indre anliggender».

Sikkerhetsstyrkene i Hviterussland har slått hardt ned på opposisjonen og protestene som brøt ut da Aleksandr Lukasjenko sikret seg sin sjette presidentperiode, angivelig etter å ha vunnet over 80 prosent av stemmene i valget 9. august.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding