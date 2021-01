Trump-opptak ryster i valgthrillere. Bikkjeslagsmål med anklager om konemishandling, kommunisme og Ku Klux Klan.

Innspurten i Georgias valgkamp var fra før preget av drøye påstander og skittkasting. Da ringte president Trump og skapte enda mer uro.

Republikanske Kelly Loeffler drev i helgen valgkamp i Loganville i Georgia. Her hilser hun på hunden til en velger. ELIJAH NOUVELAGE, Reuters/NTB

Tirsdag 5. januar velger Georgia to senatorer. Allerede for to måneder siden var det klart at dette ville bli en nasjonal batalje.

På spill står nemlig Joe Bidens evne til å få gjennomført sin politikk. Vinner demokratene begge mandater, har de et knapt flertall i begge kamre i Kongressen. Taper de ett, beholder republikanerne kontrollen over Senatet.