De flyktet fra diktaturet i Kina. Nå sprer de Trumps konspirasjonsteorier om valgfusk.

Kjente kinesiske dissidenter har funnet en sterk støttespiller i Donald Trump. Og omvendt.

Amerikanere med kinesisk bakgrunn var svært synlige under demonstrasjonen i Washington 6. januar. Foto: Tyler Merbler / Flickr

«Kinesiske amerikanere for Trump!»

Blant de mange tusen menneskene som demonstrerte i Washington 6. januar, var en gruppe som bar på et langt banner.

En av dem var en kvinne ved navn Xie. Hun var overbevist om at Donald Trump var blitt frastjålet valgseieren.

«Sunn fornuft forteller deg at det er noe som ikke stemmer. Jo mer informasjon som kom ut, jo tydeligere var det at dette var valgfusk. Omfanget var sjokkerende,» sier hun til avisen Epoch Times.

Epoch Times?

Du har kanskje ikke hørt om avisen før. Men dette er en publikasjon som har tjent svært mye penger på at Donald Trump har vært president. I 2019 hadde utgiveren et overskudd på 15 millioner dollar (rundt 130 millioner kroner) – nesten fire ganger så mye som i 2016.

Meditasjonsbevegelse står bak

Innholdet er sterkt Trump-vennlig, noe som har gjort avisen svært populær blant presidentens tilhengere.

Etter at presidenten tapte valget i november, har Epoch Times trykket utallige artikler som hevder – uten dokumentasjon – at det foregikk valgfusk i stor skala.

Avisen ble grunnlagt i 2000 av folk tilknyttet meditasjonsbevegelsen Falun Gong. Denne gruppen er blitt forfulgt og drevet under jorden i Kina siden 1999. Utallige medlemmer er fengslet og drept. Myndighetene i Kina anklages også for å hente ut organer fra henrettede Falun Gong-fanger for å bruke dem til organtransplantasjoner.

De siste 20 årene har medlemmer av bevegelsen over hele verden protestert jevnlig mot kinesiske myndigheter. Slike demonstrasjoner skjer til tider også i Norge.

Falun Gong-utøverne Xiulu Tian og Frank Li protesterte utenfor Stortinget i oktober 2017. Foto: Signe Dons

Støtten til Trump fra miljøet rundt Epoch Times passer inn i et mønster. Flere i det kinesiske eksilmiljøet er nemlig sterke tilhengere av den avtroppende presidenten.

Kjente Beijing-kritikere som kunstneren Ai Weiwei har de siste to månedene spredt konspirasjonsteoriene om at Trump var den egentlige valgvinneren.

Sammenligner med demonstrantene i 1989

Flere kjente Beijing-kritikere valgte å holde fast ved sin støtte til presidenten også etter det voldelige angrepet på kongressbygningen forrige onsdag.

Noen av dem sammenlignet til og med angriperne med studentene som demonstrerte i Beijing i 1989. Denne protestbevegelsen endte i en massakre da soldater rykket inn i den kinesiske hovedstaden natt til 4. juni det året.

En av dem som flyktet fra Kina etterpå, var Li Jinjin. Han reagerer nå på at de voldelige angriperne i Washington blir omtalt som en «mobb».

«Det var det samme ordet myndighetene brukte om studentene som okkuperte Den himmelske freds plass,» skriver han på Twitter, ifølge avisen South China Morning Post.

Den kjente kinesiske aktivisten Chen Guangcheng flyktet til USA i 2012. I fjor sommer var han blant talerne på republikanernes landsmøte. Foto: Reuters / NTB

Støtter Trumps Kina-politikk

En annen kjent dissident som støtter Trump, er den blinde aktivisten Chen Guangcheng. Han flyktet fra Kina i 2012 etter å ha søkt tilflukt på den amerikanske ambassaden i Beijing. I fjor sommer var han blant talerne på republikanernes landsmøte.

I en av meldingene han har retvitret den siste uken, blir Trump sammenlignet med den ukjente mannen som stilte seg opp foran panservognene i Beijing i kjølvannet av massakren i 1989. Panservognene er merket med blant annet CNN, Black lives matter, pedofiliringer, Demokratene og Iran.

Reagerer på Trump-støtten

Hvorfor støtter disse kinesiske dissidentene Trump?

Presidentens harde linje overfor Beijing-myndighetene er en viktig del av forklaringen. I 2018 startet Trump en handelskrig mot Kina. Og USA har de siste årene straffet Beijing økonomisk på grunn av landets omfattende brudd på menneskerettighetene.

Mange kinesiske dissidenter har ansett Trump for å være en alliert.

«Han har gjort det lettere å få verden til å forstå trusselen fra det de mener er et fascistisk regime,» skriver Jianli Yang i nettavisen The Hill.

Wang overlevde også massakren i 1989 og driver i dag organisasjonen Citizen Power Initiatives for China. Han har lite til overs for dem som fortsatt støtter Trump. De er preget av «politisk irrasjonalitet» som tyder på «moralsk svakhet», mener han.

En annen regimemotstander som reagerer kraftig, er menneskerettighetsadvokaten Teng Biao. Også han har flyktet fra Kina til USA.

– Viktige kinesiske figurer har skapt eller spredt falske nyheter for å vise sin støtte til en amerikansk president med diktatoriske tendenser. Dette er en urovekkende trend for Kinas fremtid, sier Teng til South China Morning Post.