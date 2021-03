Grunnstøtt skip skaper knipe for verdenshandelen. Slik skal de få det løs fra sanden.

Lasteskipet Ever Given satt fredag morgen ennå fast i Suez-kanalen. Eksperter frykter det kan ta lang tid å få det løs. I mellomtiden spekuleres det på følgene av en langvarig propp i den viktige ferdselsåren.

Egyptiske myndigheter inspiserte torsdag stedet der lasteskipet Ever Given kilte seg fast. Foto: Suez Canal Authority

26. mars 2021 10:12 Sist oppdatert nå nettopp

Opptil 20.000 kubikkmeter – 20 millioner liter – sand må mudres. Da kan skipet Ever Given igjen flyte, anslår Suez Canal Authority. Tirsdag morgen gikk lasteskipet på grunn i en sandstorm og blokkerte Suez-kanalen.

Den går mellom Middelhavet og Rødehavet gjennom Egypt og er en av verdens viktigste handelsårer. Last til en verdi av over 10 prosent verdenshandelen fraktes her.

Hver dag skal rundt 50 lasteskip seile gjennom kanalen. Nå er det bom stopp. Dermed forverres den maritime trafikkorken fra dag til dag. Tar bergingsarbeidet lang tid, vil skipene måtte seile rundt Afrika. Det tar tid og koster penger.

Et satellittbilde viser skipet Ever Given som sitter fast i Suez. Foto: CNES/AIRBUS DS/Reuters/NTB

Fakta Grunnstøtingen Klokken 6.40 norsk tid tirsdag 23. mars gikk lasteskipet MV Ever Given på grunn i sørenden av Suez-kanalen. Skipet sperret dermed for seiling mellom Middelhavet og Rødehavet. Ever Given er eid av det japanske rederiet Shoei Kisen Kaisha, men leaset ut til det Taiwanske selskapet Evergreen. Det er registrert i Panama. Den tekniske driften håndteres av et tysk firma. Det var på vei fra Kina til Nederland. Årsaken til grunnstøtingen antas å være sterk vind og dårlig sikt muligens kombinert med teknisk trøbbel. Vis mer

– Kan bli forverret

– Det er ingen akutt fare for vår del. Varer det en stund, kan vi oppleve forsinkelser, sier Tore Bekken til Aftenposten.

Han er administrerende direktør i Asko. Det er engrosvirksomheten til Norgesgruppen, som blant annet har kjedene Meny, Kiwi og Spar.

De får en del tørrvarer fra Østen. I en periode nå har det vært mangel på containere der. Det har skapt noen mindre forsinkelser, opplyser han.

– Det kan jo bli forverret hvis det ligger masse skip med containere og venter i havet, sier Bekken.

Ute i verden går allerede spekulasjonene om mer konkrete følger av havkorken. Her er et knippe eksempler:

Helt i sør av Suez-kanalen ligger skipet Ever Given fast og sperrer. Siden tirsdag har køen av skip hopet seg opp i Rødehavet, i Middelhavet og i innsjøene i kanalen. Slik så det ut fredag morgen hos den norske skipsdatatjenesten Maritime Optima. Foto: Skjermfoto Maritime Optima

Hva er konsekvensene?

Olje: Oljeprisene har hatt en laber utvikling de siste ukene. Årsak: Frykt for dårlige tider. Grunnstøtingen har derimot bidratt til å holde prisene høyere enn de ellers ville vært. I gjennomsnitt fraktes nesten to millioner fat olje i døgnet via Suez.

Papir: I fjor vinter hamstret folk i hele verden dopapir. Nå kan det igjen bli slunkent i reolene. Suzano er verdens største produsent av tremasse, som er råmaterialet i dopapir og tørkepapir. Ifølge Bloomberg mener selskapet havariet i Suez raskt kan skape hindre som forsinker leveranser.

Kaffe: Bønner av typen robusta fra Asia og Øst-Afrika fraktes gjennom Suez. Disse billigere bønnene brukes ofte i pulverkaffe. Leveranser fra Vietnam var fra før bremset på grunn av mangel på containere. Nå kommer Suez-trøbbelet på toppen.

– Kan brenneriene takle to-tre ukers forsinkelse? Neppe, sier Raphaelle Hemmerlin ifølge Straits Times. Hun er logistikksjef hos den sveitsiske kaffehandleren Sucafina.

Hvordan få løs skipet?

I Egypt jobber myndighetene på spreng med å få skipet av grunn. Bilder av en enslig gravemaskin på bredden utløste en flom av vitsing på nett. Men for egypterne er det alvor. De har all grunn til å skynde seg. De taper viktige valutainntekter hver dag kanalen er stengt.

Egyptiske myndigheter la ut bilde av en ensom og eldre 18-tonns gravemaskin som forsøker å grave ut det 200.000 tonn tunge skipet. Det har fått mye oppmerksomhet. Foto: Suez Canal Authority

Torsdag kom eksperter fra et internasjonalt bergingsselskap til stedet.

– Det er ikke mulig å trekke det løs, sa Peter Berdowski. Han er toppsjef i Boskalis som eier Smit Salvage. Han antydet at det «kan ta uker» å få skipet flott igjen og sammenlignet det med «en enorm strandet hval».

Ever Given er et av verdens største containerskip. Det er 400 meter langt og går 14,5 meter ned i vannet.

På bildene fra bakkenivå er det kanskje ikke så lett å forstå hvor fastlåst skipet faktisk er. Kanalen er gravd ut på en måte som gjør at vannet gradvis blir grunnere mot sidene. De aller største skipene må derfor holde seg i midten for å unngå å kjøre seg fast.

Dette bildet viser et omtrentlig tverrsnitt av kanalen. Skipet står fast på tvers, og treffer derfor bunn på begge sider. Kanalen er ikke helt symmetrisk - i det aktuelle området er det grunnere på den siden av kanalen der skipets baug står. Foto: Suez Canal Authority

Da det enorme skipet ble dratt på tvers av kanalen, låste det seg fast mot bunnen både i baugen og akterstavnen. Det er årsaken til at slepebåtene ikke har klart å trekke det av grunn.

Eksperter tror bulben – en slags kule under baugen – kan stikke så mye som fem meter inn i bredden.

Slepebåter har ikke klart å trekke Ever Given av grunn. Foto: Suez Canal Authority

Hvis Ever Given sitter svært hardt fast, kan det hende last må av. Slik kan skipet gjøres lettere.

Fartøyet rommer 20.000 containere. De vil likevel ikke begynne med disse store kassene. Først vil man tømme vann fra ballasttanker og kanskje også drivstoff. Hvis containere deretter må av, spørs det om hvor raskt de klarer å få kraner og annet utstyr til stedet. Eventuelt kan de løfte én og én av de store kassene med helikopter som har tilstrekkelig løftekapasitet.

Foreløpig jobber de med å mudre rundt havaristen. To mudringsbåter er i gang. De fjerner sand rundt og under skroget i håp om at det skal bli mulig å trekke skipet flott. Gravemaskiner jobber i tillegg med å løsne stein og sand på land.

Lite som skal til

Grunnstøtingen har konkretisert betydningen av og sårbarheten i skipsfarten for mange. 46 av containerne i Ever Given skal for eksempel til Norge. Der ligger det varer norske selskaper venter på fra Kina.

– Det dreier seg om varer som sykler, boblebad, bildekk, vinskap og ris, opplyser Marius Lien i Greencarrier Liner Agency Norway til NRK.

Det grunnstøtte containerskipet ruver godt i landskapet. Foto: Mohamed Abd El Ghany, Reuters/NTB

På Twitter er Brandy Jensen, en canadisk skribent med stor følgerskare, nesten glad for en håndfast hendelse som man kan forstå.

– Etter år med bitcoin og shortsalg via reddit og gjeldsderivater og en million andre ting jeg ikke forstår, er det forfriskende å høre at verdenshandelen er i fare fordi en stor båt satte seg fast i en kanal, skriver hun.

Også tidligere har det vært uro for at en stengt kanal skal skape krøll for handelen. I 1956 nasjonaliserte Egypt kanalen i det som kalles Suez-krisen. Da var den stengt i et halvt år. Etter dette var blant andre USAs myndigheter skeptiske.

På 1960-tallet grublet amerikanerne derfor på et spektakulært prosjekt: Med 520 atombomber kunne de sprenge en rivaliserende kanal gjennom Israel.

Dokumentene om det skrinlagte opplegget ble nedgradert på 1990-tallet.